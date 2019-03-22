Экономика 22.03.2019 16:03 Реклама
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22.03.2019 16:03
Сбербанк продолжает расширять сеть платежных устройств в Волгоградской области. Так банк начал реализацию проекта по установке терминалов в дошкольных учреждениях области.
В марте первый терминал оплаты услуг был установлен в детском саду №54 города Волжского, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка. Родители отмечают, что появление устройства в учреждении значительно сократило временные затраты на оплату платежных документов, ведь теперь не нужно идти в офис после садика.
«Мы стремимся создавать услуги и сервисы, позволяющие сделать жизнь наших клиентов комфортнее. С помощью установленного терминала, родители смогут прямо в детском саду оплачивать услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, что значительно сэкономит время родителей и позволит посвятить его семье и близким», — отметил управляющий Волгоградским отделением Евгений Воеводин.
В ближайшее время планируется оснастить устройствами еще 20 детских садов города.
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