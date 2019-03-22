



Сбербанк и «АВТОВАЗ» подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд. рублей. Кредитная линия будет открыта сроком на пять лет, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.

«АВТОВАЗ является значимым предприятием не только для Поволжья, но и для всей страны. Сбербанк и лидера автостроительной отрасли России связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать проекты нашего стратегического партнера», — прокомментировал Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анищенко.

Кредитная линия предоставляется для финансирования текущей деятельности, инвестиционных расходов, а также для рефинансирования действующих кредитов.