Сбербанк и «АВТОВАЗ» подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей
Экономика 22.03.2019 14:00 Реклама
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22.03.2019 14:00
Сбербанк и «АВТОВАЗ» подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд. рублей. Кредитная линия будет открыта сроком на пять лет, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«АВТОВАЗ является значимым предприятием не только для Поволжья, но и для всей страны. Сбербанк и лидера автостроительной отрасли России связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать проекты нашего стратегического партнера», — прокомментировал Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анищенко.
Кредитная линия предоставляется для финансирования текущей деятельности, инвестиционных расходов, а также для рефинансирования действующих кредитов.
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