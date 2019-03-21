



Свыше 4,8 миллиона рублей было затрачено администрацией Волжского на выполнение требований прокуратуры по строительству очистных сооружений ливневых вод в реку Ахтуба с территории города. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, надзорное ведомство обратилось в Волжский городской суд с исковым заявлением о возложении обязанности на администрацию Волжского, управление транспорта и дорожных коммуникаций выполнить данные мероприятия. В марте 2007 года исковые требования межрайпрокурора были удовлетворены в полном объеме.

Сообщается, что в период с мая 2015 по январь 2019 года на устранение нарушений федерального законодательства было затрачено 4 865 883,05 руб. на строительство дорожного проезда (устройство водоотводного лотка и вертикальной планировке откосов), распределительного колодца, для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8, устройства ограждения.

Дальнейшее устранение нарушений находится на контроле Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.



