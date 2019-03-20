Сбербанк закрыл сделку по мезонинному финансированию ГК «Крост» в условиях вступивших в силу изменений 214-ФЗ





Сбербанк и его дочерняя компания ООО «Сбербанк Инвестиции» закрыли первую сделку в 2019 году по предоставлению мезонинного финансирования ГК «Крост», являющейся давним и надежным партнером Сбербанка.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, первый транш выдан на приобретение земельного участка под застройку по аккредитивной схеме (аналог эскроу в российском праве). Второй транш будет выдан на цели получения исходно-разрешительной документации (ИРД).

Текущая сделка — одна из шести закрытых/одобренных сделок «Сбербанк Инвестиции» с момента вступления 1 июля 2018 года в силу изменений в ФЗ-214 о долевом строительстве. Общая сумма сделок данного профиля — 15,2 млрд рублей, что делает ООО «Сбербанк Инвестиции» одним из крупнейших заемщиков ПАО Сбербанк в сфере жилой недвижимости.

«Сбербанк Инвестиции» расширяет свое содействие клиентам Сбербанка в вопросах внесения собственных средств в проекты застройщиков. «Сбербанк Инвестиции», на фоне сохраняющегося на финансовом рынке РФ недостатка комплексных финансовых решений и дефицита институционального капитала, активно работает над похожими сделками с клиентами не только крупнейшего, но крупного и среднего бизнеса. В настоящее время «Сбербанк Инвестиции» разрабатывает коробочный продукт по предоставлению бридж-финансирования,с целью сделать мезонинное финансирование более удобным и доступным для различных клиентских сегментов в данном секторе.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мезонинное финансирование — это инновационный инструмент для финансирования собственного участия застройщика, который позволяет снизить издержки и повысить рентабельность собственного капитала. Это особенно важно с учетом изменений в законодательстве, когда, при невозможности использования средств дольщиков на этапе строительства, застройщики испытывают потребность в новых источниках финансирования».

Концерн «КРОСТ» — крупнейший в России промышленно-строительный холдинг, который реализует масштабные проекты квартальной застройки, а также развивает собственное инновационное производство строительных материалов. В концерне работают более 6,5 тысяч профессионалов, многие из них – с самого основания компании, то есть более 27 лет.

Концерн активно участвует в реализации значимых городских проектов в роли автора или исполнителя: реконструкции объектов культуры, строительстве социально значимых объектов и сооружений, возведении храмов, а также в Программе реновации жилищного фонда в городе Москве.





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