Происшествия
Главное

В Волжском автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста на тротуаре

Происшествия 20.03.2019 09:57
61 0
20.03.2019 09:57

Школьник пострадал в аварии, произошедшей в Волжском. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области,  ДТП случилось во вторник вечером во дворе дома №95 по улице Мира. По предварительным данным, 33-летний водитель “Ford Focus”, проезжая по внутриквартальному проезду, не уступил дорогу 10-летнему мальчику, который ехал на велосипеде. При этом известно, что ребенок ехал по тротуару. Пострадавший госпитализирован.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
24709 32
Волгоградский фельдшер «Скорой помощи»: «Преступник замахнулся топором в мою сторону»
05.03.2019 13:36
15790 6
В Волгограде мужчина с топором напал на бригаду скорой помощи
05.03.2019 09:40
10189 4
Происшествия
20.03.2019 08:53
Происшествия 20.03.2019 08:53
2093 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 19:42
Происшествия 19.03.2019 19:42
3214 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 19:19
Происшествия 19.03.2019 19:19
2231 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 18:01
Происшествия 19.03.2019 18:01
1472 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 16:00
Происшествия 19.03.2019 16:00
3842 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 12:24
Происшествия 19.03.2019 12:24
5043 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 12:01
Происшествия 19.03.2019 12:01
2704 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 09:45
Происшествия 19.03.2019 09:45
678 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.03.2019 09:44
Происшествия 19.03.2019 09:44
440 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.03.2019 12:47
Происшествия 18.03.2019 12:47
6575 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.03.2019 11:48
Происшествия 18.03.2019 11:48
2836 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.03.2019 10:42
Происшествия 18.03.2019 10:42
3663 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.03.2019 10:09
Происшествия 18.03.2019 10:09
1806 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.03.2019 09:04
Происшествия 18.03.2019 09:04
2652 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.03.2019 20:45
Происшествия 17.03.2019 20:45
3339 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

09:57
В Волжском автолюбитель сбил 10-летнего велосипедиста на тротуаре
08:53
Ночью в Волгограде неизвестный поджег пять автомобилейСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Молодежному парламенту Волгоградской области понадобилась «скорая помощь»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгоградской области десятилетнего мальчика раздавило бетонной конструкциейСмотреть фотографии
19:40
Владимир Путин и Андрей Бочаров: что осталось скрытым за встречей президента с губернатором Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде автолюбительница на "семерке" протаранила шиномонтажСмотреть фотографии
17:19
На юге Волгограда коммунальщики взяли на работу камышового цирюльникаСмотреть фотографии
16:38
«Ростелеком» в Волгограде определил победителей в региональный турнир по онлайн-игре World of TanksСмотреть фотографии
16:10
Житель Волгоградской области угрожал убить родителей из-за 200 рублейСмотреть фотографии
16:00
На юге Волгограда подросток устроил переполох, заявив о "школьном стрелке"Смотреть фотографии
15:01
"Живем, как в 17 веке": в Волгограде жильцы разрушающегося барака с тревогой ждут отключения газа (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:13
Волгоградские антимонопольщики разберут закупку урюпинских чиновников на «запчасти»Смотреть фотографии
13:03
Не до смеха: в Волгограде с 1 апреля стартует месячник по благоустройствуСмотреть фотографии
12:47
Единороссы раскритиковали работу молодежного парламента Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
На посту ДПС под Волгоградом изъяли контрафактную черную икруСмотреть фотографии
12:16
Волгоградский «Красный Октябрь» освоил производство новой марки стали Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель погиб во время ремонта автобусаСмотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области рост субсидий многодетным семьям на оплату ЖКУ обойдется бюджету в 130 млн рублейСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде создателей лжефирмы по продаже удобрений осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
10:19
Доверчивый житель Волгограда в рассрочку "купил" у мошенника дорогой лодочный моторСмотреть фотографии
10:13
Назначены новые судьи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:06
ПАО «МИнБанк» открывает расчетные счета на выгодных условияхСмотреть фотографии
09:45
Автовору из Волгограда грозит колония за инструменты и автонасосСмотреть фотографии
08:56
В Волгограде автобусный маршрут №98 удлинили на 5 кмСмотреть фотографии
20:13
«Высота 102 ТВ»: Кремль оставил вице-губернаторов Волгоградской области без надежды на «сладкую жизнь» Смотреть фотографииCмотреть видео
18:13
У должника из Волгоградской области арестовали его барановСмотреть фотографии
17:24
На пьяного лихача в Волгограде возбудили дело за ДТП с двумя пострадавшими подросткамиСмотреть фотографии
16:42
Некоторые волгоградские дворы превратились в «Венецию»Смотреть фотографии
15:41
Голубые ели с Центральной набережной Волгограда переезжают на новое место жительстваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 