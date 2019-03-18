В 2018 году АО «КАУСТИК» на 23,8% увеличило платежи в бюджеты всех уровней

Экономика 18.03.2019 14:20
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18.03.2019 14:20
По итогам деятельности в 2018 году волгоградский «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») своевременно перечислил в бюджеты всех уровней более 1 млрд. 940 млн. рублей налогов и сборов, что на 23,8% превысило показатели предыдущего года.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в 2018 году наибольший рост, а именно 29,6%, пришёлся на уплату налогов в консолидированный (региональный и местный) бюджет. Всего в областную казну предприятие перечислило более 1 млрд. 153 млн. рублей. При этом сумма уплаченного налога на прибыль, в том числе в консолидированный бюджет, превысила показатели 2017 года почти в полтора раза, на 12,6% увеличены отчисления по НДФЛ, на 31,4% - по налогу на имущество. В федеральный бюджет одно из крупнейших предприятий отечественной химической индустрии перечислило более 787 млн. рублей, что на 16,2% больше, чем годом ранее.
Всего в 2018 году АО «КАУСТИК» перечислило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды более 2 млрд. 622 млн. рублей налогов, сборов и взносов. Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков Волгоградской области, из года в год увеличивая суммы обязательных платежей.
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