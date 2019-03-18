Экономика

«Готовы терпеть»: водители приветствуют ремонт дороги на Волжской ГЭС

Экономика 18.03.2019 13:25
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18.03.2019 13:25


Долгожданное событие – начавшийся сегодня ремонт дорожного полотна на Волжской ГЭС – проезжающие мимо водители приветствовали сигналами своих автомобилей. И это несмотря на то, что движение по плотине уже стало затруднительным в связи с сужением части дороги. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в рамках первого этапа планируется капитально отремонтировать 360 квадратных метров покрытия, причем работы будут проводиться не только на дорожном полотне плотины, но и под мостом – чего не делалось с начала строительства мостового сооружения. Сейчас рабочие с помощью фрезеровальных машин снимают старый слой, планируется заменить изношенные металлические конструкции, бетонное ограждение. 
Как уже сообщало ИА «Высота 102», в этом году на первый этап ремонта дороги на плотине Волжской ГЭС выделено 125 миллионов рублей – это из бюджетов различных уровней. Подрядчик – компания «Рисна», которая занимается строительством и ремонтом мостов по всей России, должна закончить первый этап к осени этого года. Всего на капитальное обустройство 1,5 километра дороги – такая протяженность трассы через плотину – понадобится более 600 миллионов рублей, работы будут разбиты на 3 этапа вплоть до 2021 года. Модернизация мостового перехода проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», финансируются работы из бюджета города Волжского, областной казны и бюджета федерального центра. 
По словам представителей ГИБДД, выполнены все мероприятия по обеспечению безопасного проезда по дороге через Волжскую ГЭС. Во избежание длительных заторов, которые могут быть вызваны ДТП на мосту в условиях сузившейся полосы, сотрудники ведомства обещали еще более оперативно реагировать для ликвидации аварийных ситуаций. 
Напомним, ранее на этом объекте проводили лишь текущий ремонт, который не решал накопившиеся за десятилетия проблемы - мост начал функционировать в 1961 году. За это время коррозия повредила металл опорных частей, растрескался бетон, разрушились деформационные швы. В последнее время состояние дороги вызывало особенную критику у водителей. Реконструкция мостового перехода позволит привести транзитную трассу, соединяющую север и юг и имеющую важное значение для экономики российских регионов, в рабочее состояние. 

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