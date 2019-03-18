Политика

Нецензурные слова на здании офиса ЛДПР в Волгограде написали сами "жириновцы"

Политика 18.03.2019 10:51
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18.03.2019 10:51


В Волгограде полиция задержала троих человек, которые изуродовали фасад партийного офиса ЛДПР. Как стало известно ИА «Высота 102», задержанными оказались мужчины, имеющие непосредственное отношение к либерал-демократической силе. А сам инцидент, произошедший в минувшую субботу, 16 марта, явился следствием внутренних конфликтов в местном представительстве партии.   На официальном сайте реготделения ЛДПР указано, что «центральный офис подвергся вероломной и подлой атаке неизвестных вандалов, которые изуродовали фасад, исписав его нецензурными надписями».  Этот поступок, как отмечено в пресс-релизе,  совершили «политические противники ЛДПР».   Однако, как удалось установить правоохранителям, идеологические враги партии накануне старта предвыборной кампании обнаружились внутри нее самой. 
Напомним, 8 сентября в Волгоградской области состоятся выборы губернатора и депутатов областной думы. В действующем созыве регионального парламента ЛДПР представляет один народный избранник – Юрий Чекалин. Осенью 2018 года исполняющим обязанности регионального координатора партии был назначен экс-депутат облдумы Сергей Попов, известный общественности по ряду политических скандалов. Попов неоднократно менял членство в политических силах. За последние несколько лет он успел побывать в «Справедливой России», «Родине», а затем и в ЛДПР. 
Фото: volgograd.ldpr.ru

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