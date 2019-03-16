Суперлужа вернулась во двор дома в центре Волгограда









В дни, когда Волгоград вместе со всей страной отмечает пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией, жильцам дома №5 по улице Ткачева все праздничное настроение омрачила лужа, вновь затопившая их подъездную дорогу. Журналисты ИА “Высота 102” менее чем за две недели уже дважды побывали во дворе злополучной девятиэтажки . Сначала путь к дому для жильцов двух подъездов отрезали вешние воды. Правда, после публикации заметки об этом воду быстро откачали. Свое второе рождение лужа получила после дождей, обрушившихся недавно на город. Впрочем, жильцам к этому уже не привыкать. На протяжении нескольких лет водная преграда образуется после таяния снега или обильных осадков. Причина проста - нефункционирующие ливневки, которые никак не приведут в порядок коммунальщики. Однако главную опасность этот временный водоем протяженностью в несколько десятков метров таит для автомобилистов. По словам местных жителей, в ливневой канализации отсутствует часть решеток. Так, недавно в ливневку провалился легковой автомобиль.

“Каждый раз, как дождь пройдет или снег сойдет - у нас эта лужа появляется. А, если в ливневку машина провалится, то считай, все пропало”, - сетует местная жительница Наталья Виляева.

“Куда мы только не писали и не обращались, - все бестолку. В домоуправлении говорят, что это не их дело, в администрации - что с этим не к ним обращаться. Наш старший по подъезду уже устал писать в инстанции”, - добавляет еще одна жительница дома Мария Бгатова.

Остается надеяться, что после публикации этой заметки жильцов вновь освободят из водного плена хотя бы до следующего дождя. Но, похоже, чтобы решить проблему окончательно, информагентству придется открыть корпункт около ливневки.







