В центре Волгограда вешние воды превратили многоэтажку в полуостров





Подъездную дорогу к девятиэтажному дому №5 по улице Ткачева отрезали вешние воды. Как убедились журналисты ИА “Высота 102”, добраться до двух подъездов девятиэтажки стало теперь нетривиальной задачей. Огромная лужа отрезала их от связи с внешним миром. Идти к своему жилью людям приходится по узкой бетонной отмостке или по раскисшей земле палисадника. Автомобилисты предпочитают объезжать злополучный двор. При этом водная преграда, создающая столько неудобств, возникает здесь регулярно - в осенне-весеннее межсезонье и после каждого крупного дождя. Причина проста - неработающие ливневки. По злой иронии, сооружения, созданные для отвода воды, являются самым глубоким местом лужи.

“Здесь по зиме лед в одну кучу сгребли, как он растаял, так все и началось. Пока все вокруг не высохнет, так здесь лужа и будет. Куда мы только не обращались. Но все друг на друга проблему спихивают - коммунальщики на водоканал, водоканал на коммунальщиков - говорят "это не наша работа". Иногда воду откачивают - когда в СМИ кто-нибудь об этом напишет”, - рассказывает Анастасия Сердюкова, жительница злополучного дома.

Создают вешние воды дискомфорт и для жителей окрестных домов - через этот двор многие ходят в поликлинику, на рынок, ведут детей в детский сад и школу.

“Я не в этом доме живу, просто через двор часто прохожу. Раньше здесь нормальная ливневая канализация была и такого не было, а сейчас там все грязью забилось и вода не сливается. Как дождь идет - ни пройти ни проехать”, - сетует жительница соседнего дома Екатерина Малышевская.

Отметим, что прошлой весной двор дома №5 по улице Ткачева уже попадал на “Доску позора” информагентства, но, к сожалению, как говорится, воз и ныне там.







