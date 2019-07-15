Доска позора

«Ну и вонища!»: в центре Волгограда третью неделю течет канализационная река

Доска позора 15.07.2019 17:45
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15.07.2019 17:45


Уже третью неделю вынуждены вдыхать неприятные ароматы жители нескольких улиц в поселке Ангарский Дзержинского района Волгограда. С жалобой на прорыв коммуникаций, который никто не спешит устранять, в ИА “Высота 102” обратились местные жители. Журналисты решили разобраться в ситуации на месте. Свой исток полукилометровая река нечистот берет на улице Степной вблизи дома №4. Затем вонючий поток ручейком выливается на улицу Большую рядом с территорией школы “Созвездие”.  Там мутная водичка разливается в лужи и стекает на проезжую часть улицы Ангарской, доходя до дома №36, где канализационная вода попадает в ливневку.
“Вдыхать в жару запахи фекалий - это просто неприемлемо для нашего города, особенно района, находящегося от его центра буквально в двух шагах. Люди не думают об окружающих - бросают в канализацию все, что угодно. Тут и помидоры, и картофельные очистки бывает плавают. Канализация здесь в среднем раз в год засоряется, а иногда и чаще. От места прорыва канализация еще на километр вверх тянется, ею пользуются и жители домов, и ресторан. Кто-то мусор смывает, и ему без разницы, что у нас здесь течет и мы мучиться должны", - говорит Илья Горохов, житель дома №34 по улице Большая. 
Но главная проблема, по словам жителей прилегающих домов, в том, что канализация оказалась по сути бесхозной.

“Уже несколько недель мимо моего дома течет река нечистот и жить в таких условиях, как вы понимаете, очень сложно. Я обращался в концессии водоснабжения. А через несколько дней, когда я позвонил снова, мне сказали, что их сотрудники выезжали на место аварии и установили, что там действительно есть прорыв и засорение, однако делать для их ликвидации они ничего не будут, так как эта канализационная система частная. Найти собственника и как-то на него повлиять мы сами не в состоянии. А пока нам приходится ходить по грязи, после которой машину трудно отмыть,” - посетовал проживающий в доме №28 по улице Большая Юрий Пономарев.
В ООО “Концессии водоснабжения” информагентству подтвердили, то что их специалисты обнаружили засор в канализации, которая не относится к ведению концессий. После этого уведомление о засоре отправили ее собственнику. Учитывая, что засор не устранен, местным жителям советуют обратиться в контролирующие организации: жилинспекцию или Роспотребнадзор. ИА “Высота 102” будет следить за дальнейшим развитием событий. 


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