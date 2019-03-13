В Волгоградской области директор фирмы нажился на своей компании

Расследования 13.03.2019 18:02
305 0
13.03.2019 18:02
К четырем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы приговорил Ольховский районный суд бывшего гендиректора коммерческой организации Юрия Байтуменова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Суд установил, что января 2016 по март 2018 года Байтуменов передавал в бухгалтерию заявления на перечисление ему денег на якобы покупку запчастей для машин фирмы. Затем он сдавал в бухгалтерию фиктивные товарные чеки. Таким образом он похитил более 760 тысяч рублей. Свою вину экс-руководитель полностью признал и частично возместил причиненный ущерб. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
12.02.2019 10:47
27849 0
В Волгограде арестовали одного участника смертельной перестрелки во Фролово13.03.2019 16:51
Расследования 13.03.2019 16:51
4755 16 Обсудить
Троим обвиняемым в сбыте фальшивых денег в Волгограде грозят серьезные сроки13.03.2019 15:44
Расследования 13.03.2019 15:44
649 1 Обсудить
В Волгограде у бизнесмена арестовали три дорогих автомобиля13.03.2019 09:59
Расследования 13.03.2019 09:59
4942 12 Обсудить
Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходные12.03.2019 16:52
Расследования 12.03.2019 16:52
2495 5 Обсудить
Дело о гибели трех человек на барже рассмотрит Волжский горсуд12.03.2019 15:43
Расследования 12.03.2019 15:43
920 4 Обсудить
В Волгограде беглый заключенный получил новый срок за грабеж офисов микрозаймов12.03.2019 11:39
Расследования 12.03.2019 11:39
3030 5 Обсудить
В Волгоградской области задержали трио "барсеточников" (ВИДЕО)12.03.2019 09:09
Расследования 12.03.2019 09:09
17859 31 Обсудить
У грузоперевозчика из Волгограда арестовали автомобили и счета на сумму укрытых налогов11.03.2019 16:17
Расследования 11.03.2019 16:17
4136 4 Обсудить
В Волгограде осудили скрывавшегося в Польше наркопосредника11.03.2019 14:39
Расследования 11.03.2019 14:39
536 0 Обсудить
Волгоградца приговорили к 9 годам колонии за убийство в парке врача-невролога09.03.2019 04:46
Расследования 09.03.2019 04:46
7293 0 Обсудить
В Волгограде бывший завотделением больницы получил судимость за падение ребенка из окна07.03.2019 13:00
Расследования 07.03.2019 13:00
5014 1 Обсудить
В Волгограде члена «наркопаутины» отправили за решетку на 11 лет06.03.2019 15:22
Расследования 06.03.2019 15:22
2335 3 Обсудить
В Волгограде ищут вора-домушника с уловом из коммуналки06.03.2019 13:11
Расследования 06.03.2019 13:11
1464 1 Обсудить
В Волгограде задержали "охотницу" за чужими сбережениями06.03.2019 12:45
Расследования 06.03.2019 12:45
1158 2 Обсудить
Волгоградская прокуратура заставила экс-главу агропредприятия погасить крупный долг по налогам06.03.2019 11:45
Расследования 06.03.2019 11:45
1987 5 Обсудить
Реклама