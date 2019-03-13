Расследования

В Волгоградской области директор фирмы нажился на своей компании

Расследования 13.03.2019 18:02
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13.03.2019 18:02


К четырем годам принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы приговорил Ольховский районный суд бывшего гендиректора коммерческой организации Юрия Байтуменова. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину признали виновным  в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Суд установил, что января 2016 по март 2018 года Байтуменов передавал в бухгалтерию заявления на перечисление ему денег на якобы покупку запчастей для машин фирмы. Затем  он сдавал в бухгалтерию  фиктивные товарные чеки.  Таким образом он похитил более 760 тысяч рублей. Свою вину экс-руководитель полностью признал и частично возместил причиненный ущерб. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

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