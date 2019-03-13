В Волгограде “неторопливый” вор унес деньги сотрудников ломбарда (ВИДЕО)





Неизвестный мужчина, подозреваемый в краже денег у сотрудников ломбарда в Советском районе, попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, злоумышленник спокойно зашел в помещение и, воспользовавшись тем, что сотрудники были заняты с клиентом, проследовал в подсобку. Он, не особо торопясь, обыскал вещи и украл деньги сотрудников. После чего так же не спеша вышел из помещения. Дерзкое преступление произошло еще 24 января . Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

Его приметы: мужчина на вид 25-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, был одет в темную одежду. Всех, кто знает подозреваемого или его местонахождение, стражи порядка просят сообщить об этом по телефонам: (8442) 46-51-15, (8442) 93-76-26 или 02.