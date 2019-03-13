В Волгограде у бизнесмена арестовали три дорогих автомобиля

Директор строительной организации из Волгограда, обвиняемый в уклонении от уплаты 7 миллионов рублей налогов, предстанет перед Краснооктябрьским районным судом. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По версии следствия, бизнесмен на протяжении двух лет в 2014-2016 годах включал в декларации данные о том, что якобы привлек шесть фирм-субподрядчиков. Правда, по факту, эти организации предпринимательством деятельность не осуществляли.

Отметим, что своей вины коммерсант не признает.

Оперативное сопровождение осуществлялось силами УЭБиПК регионального МВД. Расследование проводили сотрудники СУ СК РФ по Волгоградской области. В рамках расследования дела у мужчины арестовали три автомобиля общей стоимостью около 4 миллионов рублей.



