Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьев





В стенах Московского университета им. М. Ломоносова завершилась экологическая акция, участниками которой стали несколько тысяч школьников, студентов и преподавателей. Компания «Сады Придонья» откликнулась на предложение в организации «зеленого» мероприятия, предоставив соковую продукцию для неравнодушных к природе людей. Позаботиться об окружающей среде решили многие — в пункты приема макулатуры приходили и школьники, и студенты, и педагоги — более 2500 человек, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«В этом году нашу акцию посетило значительно больше людей, чем в прошлом, — говорит координатор София Мельникова. — Самыми результативными стали точки сбора на Физическом факультете МГУ (3150 кг), Гуманитарном корпусе (2242 кг) и Шуваловском корпусе (2132 кг). Несмотря на то, что эти точки сбора стабильно показывают хорошие результаты, в этот раз они превзошли все предыдущие года. 180 волонтеров и 2500 человек в общей сложности собрали 19 тонн макулатуры, что позволит спасти 190 деревьев!»

Компания «Сады Придонья» приняла активное участие в акции, обеспечив призами всех, кто принес более 5 кг макулатуры. Это уже не первый раз, когда российский производитель участвует в подобных мероприятиях. В садах компании растет несколько миллионов фруктовых деревьев, и каждый год высаживают новые. Для «Садов Придонья» участие в «зеленой» акции – отличная возможность продемонстрировать свою позицию относительно сохранения природного баланса на планете и воспитания в молодом поколении экологической культуры.