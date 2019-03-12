Расследования

В Волгограде беглый заключенный получил новый срок за грабеж офисов микрозаймов

Расследования 12.03.2019 11:39
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12.03.2019 11:39


К пяти с половиной годам колонии особого режима и штрафу в размере 27 тысяч рублей приговорен А. Соколов, сбежавший из колонии и ограбивший несколько микрофинансовых организаций. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда. 6 октября прошлого года, уже отбывая четырехлетний срок, он сбежал с выездных работ.   Это произошло  около семи утра, а уже в 10 часов утра в Красноармейском районе Соколов, угрожая железным прутом сотруднице, ограбил павильон “Деньги сразу”. Правда, там его добычей стали всего 1900 рублей. 
Не удовольствовавшись столь малой суммой, на следующий день он вновь вышел на преступный промысел, но на сей раз в Тракторозаводском районе. Угрожая куском металлического профиля,  он забрал 33 тысячи рублей у работника павильона “Деньги людям”. После чего сбежал. Однако вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.
На суде Соколов свою вину полностью признал и раскаялся в своих преступлениях. Отметим, что приговор в силу еще не вступил.

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