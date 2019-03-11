Экономика

Студенты ЮФО заняли второе место на Чемпионате по кейсам АО «МХК «ЕвроХим»

Экономика 11.03.2019 13:05
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11.03.2019 13:05


Пятый чемпионат по кейсам прошел в России и Казахстане на площадках 25 вузов. Организаторами чемпионата выступают АО «МХК «ЕвроХим» совместно с Благотворительным Фондом «Надежная смена». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании», структура чемпионата предусматривает проведение очных отборочных этапов и финальных соревнований, в рамках которых команды студентов решают кейсы, подготовленные по материалам компании «ЕвроХим» по направлениям «Горное дело», «Минеральные удобрения», «Логистика» и «Продажи». 
Уникальные соревнования по решению практических инженерных задач компания «ЕвроХим» проводит с 2014 года. За время проведения Чемпионата в 2014-2017 годах в нем соревновались более 1500 участников в составе 333 команд из более 10 регионов России и Казахстана. 
Как отмечают в кампании, чемпионат позволяет студентам приобрести практический опыт в решении актуальных задач отрасли, получить новые профессиональные знания, проявить лидерские компетенции перед ведущими специалистами АО «МХК «ЕвроХим» и продемонстрировать свои знания в соревновании со сверстниками из других регионов России и Казахстана.
Содействие в проведении отборочных этапов Чемпионата в Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова, НИТУ «МИСиС» оказали Учебный центр и молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия». Сотрудники компании провели большую организационную работу по формированию команд, контролировали получение кейсов и подготовку презентаций с выступлением, в составе экспертной комиссии оценивали выступления команд. 
На финал Чемпионата в Москву отправились команды-победительницы «Crystal way» Шахтинского вуза и «VAAR CASE» НИТУ «МИСиС».
В финальных играх лиги «Горное дело» 1 место заняла команда «Кирка» (ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»). Команда «ЕвроХим-ВолгаКалия» CRYSTAL WAY из ШИ ЮРГПУ (ШАДИ) стала второй. Третье место у PITMAN - КазНИТУ им. Сатпаева ТОО «ЕвроХим-Каратау»
Победители и призеры награждены сертификатами, грамотами и ценными подарками от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая видит свое будущее в талантливой молодежи и ведет активную работу по формированию квалифицированного кадрового потенциала для своего стабильного развития в будущем.
Кадровая работа начинается еще в старших классах школ. Во время профориентационных встреч со старшеклассниками HR-специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» рассказывают детям о компании, о возможностях построении карьеры на предприятии. Затем выпускники школ, решившие связать свою жизнь с Гремячинским ГОКом, по целевому направлению от компании получают высшее образование в лучших профильных вузах России. Во время практики, которую студенты проходят на Гремячинском ГОКе, они приобретают навыки работы на предприятии, получают представление о работе отрасли в целом. 
После трудоустройства на предприятие  выпускник вуза получает статус молодого специалиста. Под руководством наставника из числа старших опытных коллег новички  проходят период адаптации, работают над научными проектами, участвуют в научно-технических конференциях, семинарах, тренингах и Слетах, занимаются социальной работой. Статус молодого специалиста сохраняется в течение трех лет непрерывной работы на предприятии при успешном выполнении плана развития молодого специалиста.


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