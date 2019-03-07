



Три недели ждала приличных процентов со своих 50 тысяч рублей волгоградская пенсионерка, но стала жертвой обмана. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, 71-летняя жительница Тракторозаводского района рассказала полицейским, что в середине февраля ей позвонил неизвестный, который предложил вложить свои сбережения в финансовую организацию и получить приличные проценты. Доверчивая женщина согласилась и сообщила персональные данные своей банковской карты. Пенсионерку не смутило даже то, что через несколько минут с ее карты было списано 50000 рублей. Более трех недель женщина ожидала начисления процентов и возврата ее денежных средств. Попытки связаться с звонившим ей мужчиной оказались безрезультатными. Накануне она рассказала о произошедшем своим родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления.



