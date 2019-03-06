В Волгограде у остановки образовался огромный провал (ВИДЕО)

Происшествия 06.03.2019 09:04
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06.03.2019 09:04
Грунт вместе с дорожным покрытием провалился в районе площади Чекистов в Ворошиловском районе Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Солидных размеров яма образовалась совсем рядом с троллейбусной остановкой.
По предварительной информации, просадка грунта возникла вследствие проведения поземных работ по перекладке инженерных сетей под дорогой ул. Рабоче - Крестьянской. На месте уже побывали представители муниципальных служб совместно со специалистами подрядной организации, осуществлявшей перекладку. В пресс-службе мэрии сообщили, что для устранения просадки грунта и разрушения тротуара подрядная организация произведет отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановление щебеночного основания, а затем с наступлением теплой погоды восстановит асфальтобетонное покрытие тротуара. Ход работ по устранению провала будут контролировать профильные службы муниципалитета.
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