Экономика 04.03.2019 14:07
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04.03.2019 14:07
По итогам деятельности в 2018 году АО «КАУСТИК» (входит в группу компаний «НИКОХИМ») увеличило выручку от экспортной программы на 12,2%.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в минувшем году продажи зарубежным потребителям главного экспортного продукта – гранулированной каустической соды – увеличились в денежном выражении более чем на четверть – на 26,2%. Более чем на 10% возросли поставки на экспорт продукции бытовой химии, превзошли показатели 2017 года по выручке и некоторые другие товары, в том числе жидкие хлорпарафины и синтетическая соляная кислота.
Всего за три года – с 2016-го по 2018-й – АО «КАУСТИК» увеличило количество товаров в номенклатуре экспорта с 29 до 35. Сегодня продукция волгоградских химиков поставляется в 45 стран мира, при этом уже несколько лет подряд «КАУСТИК» лидирует по поставкам твёрдой каустической соды в страны Европейского союза.
В ближайшей перспективе развитие своего экспортного потенциала АО «КАУСТИК» связывает с магнезиальным направлением, а именно, увеличением объема производства и реализации, не имеющей аналогов на постсоветском пространстве, продукции предприятия АО «НикоМаг» (также входит в группу «НИКОХИМ») - синтетических гидроксида и оксида магния. Стратегическая программа развития этого направления нацелена на вхождение в ТОП-3 крупнейших производителей этой продукции в мире.
Добавим, что доля продукции, отгруженной АО «КАУСТИК» на экспорт в 2018 году, в общем объёме реализованных предприятием товаров составила 23%.
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