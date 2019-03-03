Происшествия

В Волгограде семья из трех человек госпитализирована с ожогами из загоревшегося дома

Происшествия 03.03.2019 13:28
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03.03.2019 13:28


Сегодня в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда произошел пожар, госпитализированы три человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, загорелся один из домов по ул. Аральской. В клиническую больницу №25 с ожогами доставлены 53-летний мужчина, 52-летняя женщина и 16-летний подросток. У них диагностированы ожоги туловища, конечностей, лица, кистей рук. По всей вероятности, пострадавшие пытались самостоятельно потушить огонь. 

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