Аналитика

Мусорная "проформа": волгоградцы обвиняют регоператора в халтуре

Аналитика 03.03.2019 18:50
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03.03.2019 18:50


Пошел уже третий месяц с тех пор, как в Волгоградской области  «главным рулевым»  в  сфере обращения с отходами назначен единый регоператор  - компания «Управление отходами-Волгоград» , а вопросов у жителей к качеству его работы остаются. Отсутствие графиков вывоза отходов, нежелание зачищать контейнерные площадки, упор на бестарный метод решения мусорной проблемы  – все это вызывает недовольство у горожан. А вот у подавляющего большинства депутатов Волгоградской облдумы вопросов к регоператору нет. Что думают жители о так называемой мусорной реформе и почему у них прибавилось проблем – в спецрепортаже ИА «Высота 102». 




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