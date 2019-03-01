В Волгоградской области таксиста задержали за мошенничество





Водитель службы такси в Калаче-на-Дону, соглашавшийся забрать деньги у обманутой пенсионерки, задержан оперативниками за мошенничество. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 42-летний мужчина сообщил, что ему заказали поездку, попросив забрать у пожилой женщины деньги и перевести их на определенный расчетный счет. Таксист деньги забрал, перевел, а себе в качестве вознаграждения оставил 2 тысячи рублей.

Установлено, что 86-летней местной жительнице позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын, проходящий службу в вооруженных силах РФ, якобы стал виновником драки, в которой пострадал его сослуживец. Для урегулирования вопросов звонивший предложил передать деньги в сумме 200 тысяч рублей. В качестве курьера и выступил таксист. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



