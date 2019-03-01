Экономика

На шаг впереди: на предприятиях «ЕвроХима» внедряются наилучшие доступные технологии

Экономика 01.03.2019 10:48
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01.03.2019 10:48


Актуальные вопросы экологии обсудили первые лица российской политики, топ-менеджеры крупнейших предприятий и эксперты на панельной дискуссии «Экология как индикатор качества жизни», организованной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, сообщил ИА «Высота 102» отдел по связям с общественностью ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Известно, что на предприятиях группы «ЕвроХим» внедряются корпоративные экологические проекты. «Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) — процесс сложный и многоплановый, и без комплексного решения данных проблем, переход промышленности на НДТ будет крайне затруднен, — подчеркивает Генеральный директор компании «ЕвроХим», первый заместитель председателя Комитета РСПП по экологической политике Игорь Нечаев. — Напомню, в Европе переход промышленности на НДТ занял 20 лет, тогда как у нас на выполнение этой задачи осталось уже менее 5 лет».
Принципы применения наилучших доступных технологий заложены в концепцию проектирования и эксплуатации Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».
В частности, применение в производственном цикле ГОКа бессточной системы водопользования исключает сброс сточных вод в природные водоемы. Для этого в проект заложена установка AGAR. После прохождения стоков через блоки механической, биологической очистки, обеззараживания и обезвоживания осадка очищенные сточные воды по самотечному коллектору поступают в пруды-накопители и далее возвращаются в производственный цикл.
Примечательно, что промышленные сооружения замкнутого водоснабжения имеют не только экологические, но и экономические преимущества, так как затраты на получение оборотной воды ниже суммарных затрат на водопотребление, промышленную водоподготовку и очистку сточных вод на обычных очистных сооружениях. 
Самый масштабный в постсоветской истории России национальный проект «Экология» утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в конце 2018 г. Общий объём финансирования – более 4 трлн. руб., из них более 3,5 трлн. руб. из внебюджетных источников. 
Вся работа разделена на 11 федеральных проектов. Период реализации – до 2024 года. Здесь и эффективное обращение с отходами, и ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда, и избавление от несанкционированных мест хранения отходов; кардинальное снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. 

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