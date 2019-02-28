Экономика

Волгоградским парикмахерам и автомеханикам выгоднее платить налоги в Ульяновске или во Владимире

Экономика 28.02.2019 18:39
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28.02.2019 18:39


Патентная система налогообложения в Волгоградской области в разы невыгодней малому бизнесу, чем в других регионах. К таким выводам пришла контрольно-счетная палата региона, изучив поправки в закон о специальном налоговом режиме. Предлагаемые изменения, по убеждению аудиторов, ситуацию не спасут. Комитет по бюджету и налогам облдумы продолжает работу над документом.
Законопроектом предусмотрено снижение потенциального дохода предпринимателей (от суммы которого рассчитывается налог) только по 29 муниципальным образованиям региона. По остальным – показатели остаются в прежнем размере. В том числе, изменения не планируются в Волгограде, Волжском и Михайловке. По ряду районов снижение предлагается только по отдельным видам бизнеса.
КСП Волгоградской области сравнила налоговые условия для малого бизнеса в Волгоградской области с рядом других субъектов России. Так, к примеру, во Владимире стоимость патента для оказания услуг по ремонту обуви ниже, чем в Волгограде в два раза, в ритуальной сфере – дешевле почти в пять раз. При этом количество выданных патентов – вдвое выше. В Новосибирске патент для парикмахера стоит вдвое дешевле, чем в Волгограде, а количество выданных патентов – в 18,6 раза больше. В разы дешевле обходятся патенты для автомехаников в Ульяновске, где выдано в 17 раз больше патентов, чем в Волгограде.
Всего по Ульяновской и Владимирской областям, численность населения которых вдвое меньше чем в Волгоградской области, за 2018 год выдано примерно в три раза больше патентов. Всего в Волгоградской области этот показатель за минувший год составил 1600 патентов. Поэтому КСП советует муниципальным образованиям предложить облдуме более реальные и объективные параметры налога.
Основным недостатком патентной системы, как отмечают в КСП, является невозможность уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных ИП страховых взносов. В других специальных налоговых режимах такой вариант предусмотрен. С 2021 года самый распространенный вид налогообложения среди индивидуальных предпринимателей - ЕНВД – прекратит свое действие. Поэтому переход на ПСН, как отмечают аудиторы, экономически нецелесообразен. Аудиторы рекомендуют муниципальным образованиям предложить регпарламенту для утверждения более реальные параметры налога. 

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