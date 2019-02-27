Прокуратура Волгоградской области обжаловала оправдательный приговор Денису Землянскому





Прокуратура региона обжаловала в кассационном порядке апелляционный приговор Волгоградского областного суда от 31 января 2019 года в отношении бывшего исполнительного директора Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения Дениса Землянского. Об этом сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Указанным апелляционным приговором Землянский был оправдан в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, по версии следствия и государственного обвинения, Землянский в 2015 году за счет средств фонда приобрел две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста.

Несмотря на то, что фактическая стоимость указанного имущества составляла чуть более 5 млн рублей, исполнительный директор, путем обмана председателя попечительского совета фонда и его учредителей, приобрел имущество за 11 млн 750 тыс рублей.

При этом на момент совершения сделки квартиры находились в непригодном для целевого использования состоянии, а продавцами являлись супруга обвиняемого (3/4) и его знакомый (1/4).

Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн 120 тыс рублей и векселями на сумму 6 млн 600 тыс рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Волгоградский областной суд, вопреки позиции государственного обвинения, оправдал Землянского в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

В настоящее время прокуратура Волгоградской области оспорила оправдательный приговор, просит суд его отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение.



