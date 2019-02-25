Происшествия

В Волгограде мошенники неизменно находят жертв среди доверчивых жителей

Происшествия 25.02.2019 14:31
1079 3
25.02.2019 14:31


Очередные случаи обмана граждан зарегистрированы на территории Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УМВД России по городу. Полицейские сейчас работают по заявлениям сразу нескольких граждан. Так, в отдел полиции Центрального района обратился 31-летний саратовец.  Он рассказал, что лишился более 130 000 рублей, поверив телефонному аферисту. Потерпевшего заинтересовало выгодное объявление на одном из сайтов в сети Интернет о  продаже автомобиля. Связавшись с продавцом, они договорились о цене, но после того, как он  перевел задаток, продавец отключил телефон. 
В Дзержинском районе жертвой мошенников стал 68-летний местный житель.  Пенсионер ответил по телефону незнакомцу, который сообщил о блокировке банковской карты. Неизвестный предложил пожилому человеку пойти к банкомату и следовать инструкциям. После того, как потерпевший провел операцию со своей картой, с его счета было списано 159 000 рублей.
81-летний житель Центрального района поверил неизвестному мужчине, который предложил за денежное вознаграждение урегулировать вопрос о якобы совершенном преступлении с участием его внука. Взволнованный пенсионер передал 20 000 рублей приехавшему курьеру.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Массовая эвакуация: в Волгограде из-за анонимных угроз эвакуируют школы и больницы
31.01.2019 10:40
21536 24
Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда
05.02.2019 12:15
11010 11
В Волгограде соседи убили пенсионерку и бросили тело в овраг
14.02.2019 11:15
9858 3
Происшествия
25.02.2019 17:09
Происшествия 25.02.2019 17:09
93 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.02.2019 12:20
Происшествия 25.02.2019 12:20
1253 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.02.2019 10:11
Происшествия 25.02.2019 10:11
4221 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.02.2019 10:08
Происшествия 25.02.2019 10:08
3296 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.02.2019 09:56
Происшествия 24.02.2019 09:56
2893 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.02.2019 09:23
Происшествия 24.02.2019 09:23
7375 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
23.02.2019 01:10
Происшествия 23.02.2019 01:10
4293 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.02.2019 17:05
Происшествия 22.02.2019 17:05
5243 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.02.2019 15:30
Происшествия 22.02.2019 15:30
9195 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.02.2019 12:28
Происшествия 22.02.2019 12:28
1305 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.02.2019 09:48
Происшествия 22.02.2019 09:48
1172 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.02.2019 14:48
Происшествия 21.02.2019 14:48
3472 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.02.2019 17:11
Происшествия 20.02.2019 17:11
2403 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.02.2019 15:09
Происшествия 20.02.2019 15:09
1024 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.02.2019 14:22
Происшествия 20.02.2019 14:22
3517 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:15
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»Смотреть фотографии
17:09
В Волгограде троим членам "топливной банды" смягчили наказаниеСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской области ликвидируют последствия аварии на ТЭЦСмотреть фотографии
17:02
Волгоградец взыскал с мэрии ущерб за разрушенный при ремонте улицы Ангарской гаражСмотреть фотографии
17:00
Губернатор Волгоградской области озадачил чиновников по итогам Послания президента России Смотреть фотографии
15:51
В Волгоградской области стали «сыпаться» дома для переселенцев из аварийного жильяСмотреть фотографии
15:38
В Волгограде курьер получил солидный срок за попытку сбыта 100 доз наркотикаСмотреть фотографии
15:38
В Волгоград пришла эпидемия простудыСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде мошенники неизменно находят жертв среди доверчивых жителейСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области вновь развернулись судебные «бои» стратегического назначения за аэродромСмотреть фотографии
12:43
Сбербанк запустил онлайн – сервис «Сбербанк Инкассация»Смотреть фотографии
12:42
Жителя Волгоградской области избавили от «клейма» наркоторговцаСмотреть фотографии
12:20
Забирали деньги у пенсионеров: в Волжском задержаны пособники мошенников Смотреть фотографии
12:13
В Волгограде расследуют дело о мошенничестве с федеральными деньгами при ремонте «Ролика»Смотреть фотографии
10:19
Дом офицеров в Волгограде суд закрыл на неопределенное времяСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области на московской трассе погиб дальнобойщикСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом уборочная машина свалилась в балку из-за наледи на дорогеСмотреть фотографии
08:13
Приостановление газоснабжения только на законных основаниях
05:26
Отстаем от соседей: в Волгоградской области стали меньше строить и больше естьСмотреть фотографии
19:29
«И вам не хворать»: в здравоохранении Волгоградской области назрели перемены Смотреть фотографииCмотреть видео
16:20
Главный финансист Волгоградской облдумы оказался в оппозиции партии властиСмотреть фотографии
15:25
В Волгоградской области работу завода приостанавливают из-за нарушенийСмотреть фотографии
14:35
«Джихад-мобиль» и копии АК-74: в Волгограде ждут эшелон с военными трофеями из СирииСмотреть фотографии
14:06
Жители Волгоградской области отдали больше миллиарда рублей за нарушение ПДДСмотреть фотографии
12:14
Волгоградцы требуют от мусорного регоператора цивилизованного подхода к сбору ТКОСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области «полиэтиленовые города» поддерживают плохую репутациюСмотреть фотографии
10:54
Через 6 лет волгоградские чиновники обещают привести в достойный вид 50% региональных дорогСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде женщина чуть не лишилась ноги из-за невнимательного водителяСмотреть фотографии
09:23
5 человек пострадали в аварии на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Ремонтом дороги через Волжскую ГЭС займется исследователь «танцующего моста»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 