Происшествия 25.02.2019 14:31
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25.02.2019 14:31
Очередные случаи обмана граждан зарегистрированы на территории Волгограда, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УМВД России по городу. Полицейские сейчас работают по заявлениям сразу нескольких граждан. Так, в отдел полиции Центрального района обратился 31-летний саратовец. Он рассказал, что лишился более 130 000 рублей, поверив телефонному аферисту. Потерпевшего заинтересовало выгодное объявление на одном из сайтов в сети Интернет о продаже автомобиля. Связавшись с продавцом, они договорились о цене, но после того, как он перевел задаток, продавец отключил телефон.
В Дзержинском районе жертвой мошенников стал 68-летний местный житель. Пенсионер ответил по телефону незнакомцу, который сообщил о блокировке банковской карты. Неизвестный предложил пожилому человеку пойти к банкомату и следовать инструкциям. После того, как потерпевший провел операцию со своей картой, с его счета было списано 159 000 рублей.
81-летний житель Центрального района поверил неизвестному мужчине, который предложил за денежное вознаграждение урегулировать вопрос о якобы совершенном преступлении с участием его внука. Взволнованный пенсионер передал 20 000 рублей приехавшему курьеру.
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