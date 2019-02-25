Расследования

Жителя Волгоградской области избавили от «клейма» наркоторговца

Расследования 25.02.2019 12:42
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25.02.2019 12:42


Волгоградский областной суд вынес  оправдательный приговор в отношении 40-летнего Александра Евстафьева, обвиняемого в сбыте наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде,  органами предварительного следствия мужчина обвинялся в том, что в феврале 2018 года  он незаконно сбыл приобретенное им ранее наркотическое средство – марихуану общей массой 4,55 грамма.
В основу обвинения легли показания двух свидетелей, которым, по версии следствия, подсудимый продал наркотик. Данные лица пояснили, что добровольно выдали сотрудникам полиции приобретённые у Евстафьева наркотические вещества, узнав о том, что последний задержан.
В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснив, что к наркотическим средствам он никакого отношения не имеет и никому ничего не продавал.
По приговору Руднянского районного суда Волгоградской области Александр  Евстафьев  был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Ему было назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Не согласившись с постановленным приговором, осуждённый и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить приговор суда первой инстанции и постановить в отношении Евстафьева оправдательный приговор.
Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что каких-либо объективных данных, подтверждающих показания двух свидетелей о приобретении ими наркотического средства у Евстафьева, органами следствия не представлено. Суд апелляционной инстанции отменил приговор Руднянского  районного суда Волгоградской области, постановив в отношении Александра Евставьева оправдательный приговор, с признанием права на реабилитацию.

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