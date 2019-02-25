Жителя Волгоградской области избавили от «клейма» наркоторговца





Волгоградский областной суд вынес оправдательный приговор в отношении 40-летнего Александра Евстафьева, обвиняемого в сбыте наркотических средств. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, органами предварительного следствия мужчина обвинялся в том, что в феврале 2018 года он незаконно сбыл приобретенное им ранее наркотическое средство – марихуану общей массой 4,55 грамма.

В основу обвинения легли показания двух свидетелей, которым, по версии следствия, подсудимый продал наркотик. Данные лица пояснили, что добровольно выдали сотрудникам полиции приобретённые у Евстафьева наркотические вещества, узнав о том, что последний задержан.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, пояснив, что к наркотическим средствам он никакого отношения не имеет и никому ничего не продавал.

По приговору Руднянского районного суда Волгоградской области Александр Евстафьев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Ему было назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с постановленным приговором, осуждённый и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили отменить приговор суда первой инстанции и постановить в отношении Евстафьева оправдательный приговор.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что каких-либо объективных данных, подтверждающих показания двух свидетелей о приобретении ими наркотического средства у Евстафьева, органами следствия не представлено. Суд апелляционной инстанции отменил приговор Руднянского районного суда Волгоградской области, постановив в отношении Александра Евставьева оправдательный приговор, с признанием права на реабилитацию.



