Забирали деньги у пенсионеров: в Волжском задержаны пособники мошенников





Двое жителей Волжского в возрасте 19 и 22 лет задержаны полицейскими по подозрению в мошенничестве, сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД. По версии оперативников, задержанные выполняли функции курьеров по сбору денег у пенсионеров. Пожилым людям звонили неизвестные и сообщали, что их дети или внуки совершили преступления, и предлагали решить вопросы с законом за деньги. После звонков волжане приезжали к пенсионерам, забирали их сбережения и переводили своим сообщникам.

Подозреваемые были задержаны с поличным после того, как забрали 50 тысяч рублей у очередной потерпевшей. Сейчас установлено как минимум 11 эпизодов их противоправной деятельности.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области