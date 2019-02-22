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Чего еще не хотят мужчины на 23 февраля

Телеком 22.02.2019 13:45 Реклама
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22.02.2019 13:45


23 февраля приближается. Не каждая дама может похвастаться «дипломированным» защитником, который прошел хотя бы армию. И по аналогии с «8 марта», который давно перекочевал из «дня борьбы за равные права и эмансипацию» в праздник всех женщин, весны и красоты, «23 февраля» стал днем российских мужчин. От неясного генеза самого события стали появляться совсем непонятные подарки для сильной половины. В ожидании мужского дня компания «МегаФон» напоминает читательницам ИА «Высота 102», что не стоит дарить мужу, брату, другу, парню или руководителю. 
Я одинокий носок, пару мне не найти. 
Я пережил уже свой срок годности (с)
Видимо, выбирая носки в качестве подарка, дамы вспоминают именно эту песню. Однако не все так романтично. Запомните – носки, какие бы они не были, всего лишь носки. Ни вышивка, ни рисунок, ни цитаты из книг на них, не смогут сделать их чем-то другим. Вещь нужная и недорогая. Оставьте их для пополнения гардероба своего героя, а не для подарка по случаю.
Интим не предлагать!
Лучше носков могут быть только трусы. Верх пошлости, если они «с юмором». Может быть это было оригинально лет дцать назад. Сегодня такой подарок сродни билетам на концерт Петросяна. Кстати, тест на возраст – кто такой Петросян?
Лучше для мужчины нет?
Спасибо рекламе, которая выгравировала на коре головного мозга российских женщин, ещё один «лучший подарок» к 23 февраля — станок и пена для бритья. И если раньше еще можно было пофантазировать на тему модной электробритвы или косметике для бритья от ведущих парфюмерных домов, то теперь ищите в магазинах наборы по уходу за бородой. Хипстеры атаковали планету!
Что будем лечить?
Лысина или перхоть? Шампунь для укрепления или от перхоти? Дамы, если у вашего мужчины проблемы, разбирайтесь с ними вне праздника. Вы же не хотите получить крем от целлюлита на 8 марта?
Ложка в бане не посуда
Намек поняли? Не нужна ему посуда, особенно кружки с танками и подбадривающими надписями. И алкошашки тоже не нужны. Это как «шуточки за 300» — не смешно.
Конечно, список может быть бесконечным: цветы и конфеты, плюшевые мишки, вы только с бантом… Вспомните, что связывает вас ежедневно, даже если он не рядом? Смартфон — уже не просто вещь, а гамма эмоций и череда дел, которых благодаря с его помощью можно сделать. Обновить гаджет к празднику — не лишне. Среди тысяч моделей найдите ту, которая вам по бюджету, а ему — по интересам. А от «МегаФон» наводка — выбирайте Samsung Galaxy S9/ Samsung S9+ или Galaxy Note 9. Платите за одно устройство, а в подарок получайте второй – Samsung Galaxy J6. 
И последнее – решили подарить абонемент в спортзал? Подарите лучше абонемент на «Включайся!». Так он будет еще ближе! А с нас красивый номер.






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