Чего еще не хотят мужчины на 23 февраля

Телеком 22.02.2019 13:45 Реклама
475 0
22.02.2019 13:45
23 февраля приближается. Не каждая дама может похвастаться «дипломированным» защитником, который прошел хотя бы армию. И по аналогии с «8 марта», который давно перекочевал из «дня борьбы за равные права и эмансипацию» в праздник всех женщин, весны и красоты, «23 февраля» стал днем российских мужчин. От неясного генеза самого события стали появляться совсем непонятные подарки для сильной половины. В ожидании мужского дня компания «МегаФон» напоминает читательницам ИА «Высота 102», что не стоит дарить мужу, брату, другу, парню или руководителю.
Я одинокий носок, пару мне не найти.
Я пережил уже свой срок годности (с)
Видимо, выбирая носки в качестве подарка, дамы вспоминают именно эту песню. Однако не все так романтично. Запомните – носки, какие бы они не были, всего лишь носки. Ни вышивка, ни рисунок, ни цитаты из книг на них, не смогут сделать их чем-то другим. Вещь нужная и недорогая. Оставьте их для пополнения гардероба своего героя, а не для подарка по случаю.
Интим не предлагать!
Лучше носков могут быть только трусы. Верх пошлости, если они «с юмором». Может быть это было оригинально лет дцать назад. Сегодня такой подарок сродни билетам на концерт Петросяна. Кстати, тест на возраст – кто такой Петросян?
Лучше для мужчины нет?
Спасибо рекламе, которая выгравировала на коре головного мозга российских женщин, ещё один «лучший подарок» к 23 февраля — станок и пена для бритья. И если раньше еще можно было пофантазировать на тему модной электробритвы или косметике для бритья от ведущих парфюмерных домов, то теперь ищите в магазинах наборы по уходу за бородой. Хипстеры атаковали планету!
Что будем лечить?
Лысина или перхоть? Шампунь для укрепления или от перхоти? Дамы, если у вашего мужчины проблемы, разбирайтесь с ними вне праздника. Вы же не хотите получить крем от целлюлита на 8 марта?
Ложка в бане не посуда
Намек поняли? Не нужна ему посуда, особенно кружки с танками и подбадривающими надписями. И алкошашки тоже не нужны. Это как «шуточки за 300» — не смешно.
Конечно, список может быть бесконечным: цветы и конфеты, плюшевые мишки, вы только с бантом… Вспомните, что связывает вас ежедневно, даже если он не рядом? Смартфон — уже не просто вещь, а гамма эмоций и череда дел, которых благодаря с его помощью можно сделать. Обновить гаджет к празднику — не лишне. Среди тысяч моделей найдите ту, которая вам по бюджету, а ему — по интересам. А от «МегаФон» наводка — выбирайте Samsung Galaxy S9/ Samsung S9+ или Galaxy Note 9. Платите за одно устройство, а в подарок получайте второй – Samsung Galaxy J6.
И последнее – решили подарить абонемент в спортзал? Подарите лучше абонемент на «Включайся!». Так он будет еще ближе! А с нас красивый номер.
Реклама
Популярное по теме
25.01.2019 13:08
2800 0
14.02.2019 15:22
3197 0
29.01.2019 12:08
873 0
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в Волгограде19.02.2019 10:26
«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных15.02.2019 16:23
Что подарить второй половине: еще не поздно порадовать14.02.2019 15:22
МегаФон дарит второй Samsung14.02.2019 14:43
«Ростелеком» с помощью видеоконференцсвязи организовал игру «Что? Где? Когда?»14.02.2019 13:34
«Ростелеком» добавил новые сервисы в пакет «Быть в плюсе»06.02.2019 12:54
«Ростелеком» представил основные подходы к цифровой трансформации компании05.02.2019 14:35
Дайджест января. Для тех, кто его проспал или всё еще что-то праздновал05.02.2019 11:49
Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%30.01.2019 16:49
Более 400 семей Волгоградского региона наблюдают за своим домом с помощью сервиса «Ростелекома»29.01.2019 16:42
Волгоградские студенты соревновались на льду и получали подарки от «Ростелекома»29.01.2019 12:08
Киберпонедельник в «МегаФоне» продлится до среды28.01.2019 10:25
«Ростелеком» принимает заявки на обучение дата-инжинирингу25.01.2019 13:08
Звонить с таксофонов по Волгоградской области теперь можно бесплатно17.01.2019 15:42
Журналистов и блогеров пригласили в цифровое будущее16.01.2019 15:34
Реклама