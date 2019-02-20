«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: одиночный пикет в честь отмены крепостного права, в регион идут большие деньги на обводнение Волго-Ахтубинской поймы, депутаты снова взялись за закон о запрете на продажу алгокоголя и другие темы дня.





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