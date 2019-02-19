Экономика 19.02.2019 17:00
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19.02.2019 17:00
Предложение о полном запрете продажи алкоголя во встроенных в жилые дома магазинах не нашло поддержки у профильного комитета Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в регпарламенте обсудили поправки ко второму чтению в региональный закон о розничной продаже алкоголя. Члены комитета по экономической политике, инновационному развитии, вопросам собственности и предпринимательству решили, что принятие данной коррективы ущемит права бизнеса. Автором поправки является депутат Михаил Таранцов. Нардепы, заметили, что под угрозой закрытия могут оказаться многочисленные заведения на улицах Советской и Чуйкова в центре Волгограда. Всего их там, по подсчетам главы комитета Руслана Шарифова, около 40. Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Ольга Устинова также заявила, что считает эту меру нецелесообразной.
Напомним, данный законопроект предусматривает табу на реализацию горячительных напитков во дворах многоквартирных домов и на первых этажах самих зданий, если вход в магазин расположен со стороны подъездов или в сквозных проездах. Также нардепы обсудили сегодня список «трезвых» дней, которые прописаны в нормативно-правовом акте. Так, согласно проекту закона, продажа веселящих напитков в определенные праздничные дни должна быть запрещена. В частности, это 25 января – День российского студенчества, 1 июня – День защиты детей, 27 июня – День молодежи. Думский комитет сегодня проголосовал за исключение из данного перечня 9 мая. В День Победы, как посчитали депутаты, фронтовые сто граммов выпить – не грех. Парламентарии заявили, что с таким просьбами выступили общественные и ветеранские организации.
В первом чтении документ, нацеленный на борьбу с пивнушками во дворах домов, областная дума приняла еще в ноябре 2017 года. Затянувшаяся пауза с утверждением проекта в окончательном чтении, по словам Шарифова, произошла по объективными причинам. «К нам поступили обращения от производителей пива. Мы очень внимательно изучили все их пожелания, на это потребовалось определенное время», - заявил парламентарий.
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