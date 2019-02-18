Расследования 18.02.2019 11:08
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18.02.2019 11:08
Сегодня в Волгоградском облсуде завершается судебное следствие по делу Александра Масленникова, которого судят за убийство двух волжанок - Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", судья вскрыл опечатанные документы о детализации телефонных звонков Масленникова и убитых им девушек. Эти материалы исследуются сегодня по просьбе стороны гособвинения. Ожидается, что уже сегодня в суде по делу убийцы-расчленителя начнутся прения сторон. На процесс пришли мать и брат Ольги Шапошниковой.
11:05 Судом объявлен 15-минутный перерыв: прокурор знакомится с новыми вещдоками - распечатками детализации звонков. Это звонки самого Масленникова, убитых девушек, хозяйки квартиры, где произошло преступление, а также сестры и подруги обвиняемого.
11:25 Судебное заседание продолжилось с обзора звонков Ольги Шапошниковой. Известно, что ночью Ольга звонила своей подруге Дарье Лабутиной, а также гражданскому мужу. Прокурор пытается выяснить у него, о чем был разговор. Мужчина сообщил, что не помнит о чем разговаривал с Ольгой Шапошниковой. Последний свой звонок она сделала в 00:58, а из клуба вместе с подругой и Масленниковым вышла в шестом часу утра. Дарья Лабутина, согласно материалам, созванивалась только с Ольгой Шапошниковой.
11:35 Выяснилось, что Масленников, находясь в съемной квартире, куда он привел девушек, звонил своей подруге. Он общался с ней 4 минуты. Звонок был совершен до полудня - именно до 12:00, по версии следствия, он и совершил убийство.
11:45 В течение дня, уже после убийства девушек, Масленников несколько раз созванивался со своей сестрой. Позже он уже с ее номера звонил владельцу квартиры. А через два дня после убийства со своего телефона снова звонил сестре.
12:05 Исследование звонков закончено. Судья спросил у Масленникова, находился ли он в съемной квартире, когда совершал звонки подруге и сестре. Масленников сообщил, что находился. Это подтверждает и детализация звонков. После убийства он уезжал домой, а потом возвращался на место преступления - это также подтверждают распечатки его телефонных разговоров.
12:08 Исследуется договор купли-продажи автомобиля "ВАЗ-2105". Масленников купил машину 13 октября - в день убийства для перевозки останков тел. По документам, машину приобрела его сестра.
12:13 В материалах дела - чек на покупку мясорубки. Масленников купил ее в ближайшем магазине в 12.30, после убийства девушек. Также он приобрел переноску (сетевой фильтр). Покупки он совершил примерно через 6 часов после того, как приехал с девушками на съемную квартиру.
12:29 Судья озвучил, что Масленников на момент совершения преступления находился под административным надзором. Он не имел права выходить из дома с 22.00 до 06:00. Также он должен был находиться в Ногинском районе в Подмосковье. Органы надзора в известность о своем отъезде в Волжский не поставил.
12:32 В суде исследуется чистосердечное признание Масленникова, сделанное им 28 октября. В нем он указывает, что сознается в убийстве и готов активно содействовать следствию.
12:33 Суд объявляет перерыв до 20 февраля. До прения сторон дело так и не дошло.
На этом онлайн-трансляция завершена.
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