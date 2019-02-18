Volkswagen Touareg: преодолевая зиму. Все зимние опции модели

Внедорожники Touareg уже давно пользуются популярностью в нашей стране, и в немалой степени это связано с их адаптированностью к российским дорогам, морозу, снегу и ветру. Какой «зимний» функционал и опции делают автомобиль таким комфортным и управляемым в любых погодных условиях, - рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде. уже давно пользуются популярностью в нашей стране, и в немалой степени это связано с их адаптированностью к российским дорогам, морозу, снегу и ветру. Какой «зимний» функционал и опции делают автомобиль таким комфортным и управляемым в любых погодных условиях, - рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.













1. Полный привод. Обеспечивает равномерное распределение крутящего момента, что значительно улучшает ходовые характеристики, в том числе в зимний период, когда на улице снег, дождь и метель.

Юрий, «Drive2»: «На полноприводном внедорожнике езжу четыре года и могу с уверенностью сказать, что это идеальный вариант для зимы – удается выворачивать из самых сложных поворотов, причем на приличной скорости. Машина не сходит с нужной траектории и, что немаловажно, может ездить боком без ухудшения управляемости».

2. Подогрев сидений водителя и пассажиров. Незаменимая вещь при минусовых температурах на улице, особенно с учетом кожаной обивки, которая быстро охлаждается и медленно нагревается.

Максим, «Drive2»: «Без обогрева при наших - 20 (и ниже) обойтись просто нереально! Не греть же кожаные сиденья своим телом? Изначально, когда выбирал автомобиль, смотрел, чтобы в комплектацию входила опция электроподогрева, в конце-концов остановился на Touareg, и доволен на 100%».









3. Система подогрева лобового и заднего стекла. Позволяет избежать замерзания щеток и их прилипания к стеклянной поверхности, а также быстро избавиться от налипшего сверху снега и льда.

Евгения, «Drive2»: «Долго думала, стоит ли тратиться на электрообогрев лобового стекла, но муж сказал, что на безопасность нельзя жалеть денег. Разница, честно скажу, колоссальная – не приходится тратить 10-15 минут на то, чтобы избавиться от обледенения спереди, а во влажную погоду малозаметная сетка позволяет стеклу не запотевать».

4. Подогрев форсунок омывателя. Предполагает подведение к форсункам двух специальных контактов, осуществляющих нагревание расположенных вокруг колец, что исключает риск обледенения. Отличным дополнением может стать индикатор, определяющий уровень жидкости в омывателе.

Анатолий, «Drive2»: «За рулем всего три года, но уже понял, насколько серьезной проблемой может стать наледь на форсунках омывателя, особенно, учитывая наш непредсказуемый климат (утром тепло, а к вечеру нагрянули морозы). После установки зимнего пакета проблема исчезла раз и навсегда – теперь не боюсь температурных перепадов и не волнуюсь лишний раз о чистоте стекла».





Стабилизирующая система ESP1 стала доступна решившим купить Volkswagen Touareg в составе базовой комплектации. Формально она не является «зимней» (работает беспрерывно), но именно в холодное время года её возможности становятся жизненно необходимыми. С помощью системы удается минимизировать риск заносов на различных поверхностях, в том числе оледенелых. Существенный плюс – возможность ручного отключения, позволяющая быстрее и эффективнее осуществлять выезд из снежных сугробов.





Еще несколько инноваций для водителей НОВОГО Volkswagen Touareg





В помощь владельцам Touareg в зимний период немецкий бренд предлагает также:

• Night vision2 – опция ночного видения, которая пригодится тем, кто часто ездит в темное время суток. Диапазон видимости инфракрасных камер составляет 130 метров;

• систему превентивной защиты пассажиров и водителя – при угрозе аварии (фиксируется специальными датчиками) автоматически подтягиваются ремни безопасности, закрываются окна на крыше и меняется положение сидений;

• функцию Easy Open/Easy Close3, которая обеспечивает быстрое и простое использование багажника. От вас требуется только провести ногой снизу бампера для открытия, а закрытие происходит после нажатия кнопки внутри двери.









Возможностей для зимней оптимизации Touareg любого года выпуска «под себя» достаточно много, и задача водителя – выбрать самые необходимые с учетом бюджета и условий эксплуатации.









Фото предоставлено компанией «Волга-Раст»





1ЕСП 2Найт Вижн 3Изи Оупен/Изи Клоуз



