Volkswagen Touareg: преодолевая зиму. Все зимние опции модели

Экономика 18.02.2019 10:17 Реклама
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18.02.2019 10:17
Внедорожники Touareg уже давно пользуются популярностью в нашей стране, и в немалой степени это связано с их адаптированностью к российским дорогам, морозу, снегу и ветру. Какой «зимний» функционал и опции делают автомобиль таким комфортным и управляемым в любых погодных условиях, - рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде.
1. Полный привод. Обеспечивает равномерное распределение крутящего момента, что значительно улучшает ходовые характеристики, в том числе в зимний период, когда на улице снег, дождь и метель.
Юрий, «Drive2»: «На полноприводном внедорожнике езжу четыре года и могу с уверенностью сказать, что это идеальный вариант для зимы – удается выворачивать из самых сложных поворотов, причем на приличной скорости. Машина не сходит с нужной траектории и, что немаловажно, может ездить боком без ухудшения управляемости».
2. Подогрев сидений водителя и пассажиров. Незаменимая вещь при минусовых температурах на улице, особенно с учетом кожаной обивки, которая быстро охлаждается и медленно нагревается.
Максим, «Drive2»: «Без обогрева при наших - 20 (и ниже) обойтись просто нереально! Не греть же кожаные сиденья своим телом? Изначально, когда выбирал автомобиль, смотрел, чтобы в комплектацию входила опция электроподогрева, в конце-концов остановился на Touareg, и доволен на 100%».
3. Система подогрева лобового и заднего стекла. Позволяет избежать замерзания щеток и их прилипания к стеклянной поверхности, а также быстро избавиться от налипшего сверху снега и льда.
Евгения, «Drive2»: «Долго думала, стоит ли тратиться на электрообогрев лобового стекла, но муж сказал, что на безопасность нельзя жалеть денег. Разница, честно скажу, колоссальная – не приходится тратить 10-15 минут на то, чтобы избавиться от обледенения спереди, а во влажную погоду малозаметная сетка позволяет стеклу не запотевать».
4. Подогрев форсунок омывателя. Предполагает подведение к форсункам двух специальных контактов, осуществляющих нагревание расположенных вокруг колец, что исключает риск обледенения. Отличным дополнением может стать индикатор, определяющий уровень жидкости в омывателе.
Анатолий, «Drive2»: «За рулем всего три года, но уже понял, насколько серьезной проблемой может стать наледь на форсунках омывателя, особенно, учитывая наш непредсказуемый климат (утром тепло, а к вечеру нагрянули морозы). После установки зимнего пакета проблема исчезла раз и навсегда – теперь не боюсь температурных перепадов и не волнуюсь лишний раз о чистоте стекла».
Стабилизирующая система ESP1 стала доступна решившим купить Volkswagen Touareg в составе базовой комплектации. Формально она не является «зимней» (работает беспрерывно), но именно в холодное время года её возможности становятся жизненно необходимыми. С помощью системы удается минимизировать риск заносов на различных поверхностях, в том числе оледенелых. Существенный плюс – возможность ручного отключения, позволяющая быстрее и эффективнее осуществлять выезд из снежных сугробов.
Еще несколько инноваций для водителей НОВОГО Volkswagen Touareg
В помощь владельцам Touareg в зимний период немецкий бренд предлагает также:
• Night vision2 – опция ночного видения, которая пригодится тем, кто часто ездит в темное время суток. Диапазон видимости инфракрасных камер составляет 130 метров;
• систему превентивной защиты пассажиров и водителя – при угрозе аварии (фиксируется специальными датчиками) автоматически подтягиваются ремни безопасности, закрываются окна на крыше и меняется положение сидений;
• функцию Easy Open/Easy Close3, которая обеспечивает быстрое и простое использование багажника. От вас требуется только провести ногой снизу бампера для открытия, а закрытие происходит после нажатия кнопки внутри двери.
Возможностей для зимней оптимизации Touareg любого года выпуска «под себя» достаточно много, и задача водителя – выбрать самые необходимые с учетом бюджета и условий эксплуатации.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Touareg можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.
Фото предоставлено компанией «Волга-Раст»
1ЕСП
2Найт Вижн
3Изи Оупен/Изи Клоуз
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