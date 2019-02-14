МегаФон дарит второй Samsung

Телеком 14.02.2019 14:43
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14.02.2019 14:43
В этом году волгоградцам стало намного проще сделать отличный подарок близкому человеку ко Дню всех влюбленных, 23 февраля или 8 марта. Приобретая смартфон Samsung, можно получить еще один в подарок. Какой из них оставить себе, а какой подарить – выбирает покупатель.
Акция от компании «МегаФон», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, действует при покупке флагманских моделей Samsung Galaxy S9, S9+ или Note9, обладающих прекрасными техническими характеристиками. Достаточно сказать, что память этих устройств можно расширить до 400 Гб (это сопоставимо с некоторыми стационарными ПК), а камеры с разрешением в 8 и 12 Mpix позволяют делать фото практически профессионального качества.
При покупке этих «галактических» смартфонов участник акции получит бесплатно второй – Samsung Galaxy J6. Он также имеет достойные технические характеристики, а его цена вне акции – 15 490 рублей. Весьма солидный подарок для второй половинки.
В интернет-магазине и салонах «МегаФона» модель представлена как в «мужском» черном корпусе, так и в сером и золотистом цветах. Акция будет идти по 28 февраля – или до того дня, когда смартфоны и подарки закончатся, что может случиться раньше. Так что лучше подумать о покупке заранее.
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