В Волгограде сын хозяйки жилья пропил нетбук квартирантки

Происшествия 14.02.2019 11:41
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14.02.2019 11:41
19-летняя студентка обратилась к волгоградским полицейским с заявлением о пропаже из съемной комнаты нетбука стоимостью 16 тысяч рублей, сообщает ИА «Высота 102». По информации У МВД России по Волгограду, по горячим следам полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался неработающий 40-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что приехал в гости к своей матери, которая проживает в соседней комнате с потерпевшей. Воспользовавшись тем, что девушка ушла на занятия, он зашел в комнату и похитил нетбук. Похищенное имущество сдал в скупку, а деньги потратил на приобретение спиртных напитков. Любителю алкоголя теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
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