Экономика

Волгоградская область проведет кадастровую оценку земель населенных пунктов и особо охраняемых территорий

Экономика 13.02.2019 12:19
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13.02.2019 12:19


Государственная кадастровая оценка земельных участков категории "Земли населенных пунктов" и "Земли особо охраняемых территорий и объектов" будет проведена на территории Волгоградской области в 2020 году. Как сообщает ИА "Высота 102", соответствующий приказ подписан председателем комитета по управлению госимуществом Волгоградской области. Работы поручено провести ГБУ Волгоградской области "Волгоградоблтехинвентаризация". Подготовка к проведению кадастровой оценке земель начнется уже в текущем году. 
Сообщается, что государственная кадастровая оценки земли в Волгоградской области проводится в соответствии со статьей 66 Земельного кодекса РФ, частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке".
Что же касается имущества физических лиц, то, как уже сообщала "Высота 102",  до конца 2019 года у жителей Волгоградской области есть возможность самостоятельно провести независимую кадастровую оценку своего имущества. Уже с 1 января 2020 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться по новым правилам – исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости.
Принять данный закон до 1 января 2020 года регион обязывает Налоговый кодекс РФ.  Большинство субъектов РФ уже перешли на новую систему исчисления имущественного налога для граждан. Эта система позволит включить в налоговую базу квартиры и нежилые помещения в домах, введенных в эксплуатацию с начала 2013 года. В отношении этих объектов данные об инвентаризационной стоимости налоговикам не предоставляются, а  бюджет региона ежегодно теряет порядка 40 млн рублей. По данным ФНС, в 2016 году насчитывалось 98 тысяч объектов на территории региона, которые выпадают из-под налогообложения. 
В ряде других субъектов России переход на кадастровую оценку имущества обернулся для граждан значительным ростом налоговой нагрузки. В связи с чем  людям приходится добиваться пересмотра кадастровой стоимости имущества в сторону уменьшения. 

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