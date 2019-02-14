На «Волгоград Арену» хотят выпустить сборную России по футболу





Отвечая на вопрос журналистов, он выразил надежду, что вопрос приезда в город-герой национальной сборной обсуждался на сегодняшней встрече губернатора региона Андрея Бочарова и кандидата в президенты РФС Александра Дюкова. «Я думаю, что Волгоград этого заслуживает. Это футбольный город. Здесь есть культура боления», - сказал Рохус Шох. Что касается конкретной даты первого матча сборной России на «Волгоград Арене», то об этом станет известно после избрания 22 февраля нового исполкома Российского футбольного союза.

Сборная России в обозримом будущем может сыграть официальный матч на «Волгоград Арене». О том, что сейчас ведется активное обсуждение такой перспективы, ИА «Высота 102» сегодня рассказал президент федерации футбола Волгоградской области, член исполкома РФС Рохус Шох.