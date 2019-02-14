Спорт

На «Волгоград Арену» хотят выпустить сборную России по футболу

Спорт 12.02.2019 17:42
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12.02.2019 17:42


Сборная России в обозримом будущем может сыграть официальный матч на «Волгоград Арене». О том, что сейчас ведется активное обсуждение такой перспективы, ИА «Высота 102» сегодня рассказал президент федерации футбола Волгоградской области, член исполкома РФС Рохус Шох.
Отвечая на вопрос журналистов, он выразил надежду, что вопрос приезда в город-герой национальной сборной обсуждался на сегодняшней встрече губернатора региона Андрея Бочарова и кандидата в президенты РФС Александра Дюкова. «Я думаю, что Волгоград этого заслуживает. Это футбольный город. Здесь есть культура боления», - сказал Рохус Шох. Что касается конкретной даты первого матча сборной России на «Волгоград Арене», то об этом станет известно после избрания 22 февраля нового исполкома Российского футбольного союза.

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