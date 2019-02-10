Погоня и «живой щит»: таксист-лихач из Волгограда устроил переполох на трассе во Владимире





Житель Волгограда, который работает таксистом, был задержан во Владимире сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД по Владимирской области за неадекватное поведение на дороге, сообщает ИА «Высота 102». Методами задержания нарушителя сегодня заинтересовались в МВД России и уже направили во Владимир комиссию для расследования инцидента.

Все дело в том, что сотрудники ГИБДД выставили «живой щит» из гражданских машин, чтобы задержать нарушителя. В результате четыре машины получили повреждения. Видео очевидцы выложили в соцсети. Однако в УМВД по Владимирской области эту информацию опровергают, заявляя, что движение было просто перекрыто.

По данным УМВД по Владимирской области, водитель «SKODA Rapid» двигался по федеральной трассе М-7 «Волга». По ходу движения транспортного средства водитель допустил столкновения с движущимися в попутном направлении автомобилями, совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал.

С учетом экстремальной ситуации на стационарном посту ГИБДД в г. Владимире сотрудниками полиции было перекрыто движение транспортного потока. Автомобиль удалось остановить, однако при попытке сотрудников полиции открыть транспортное средство, водитель резко возобновил движение. Его задержали на 150 км автодороги М – 7 «Волга». Нарушителем оказался житель Волгограда 1990 г.р., работающий водителем такси. В ходе проверки установлено, что данный гражданин неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а также ранее лишался права управления транспортным средством. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не выявлено. Причина опасного поведения задержанного на дороге устанавливается.

В результате действий водителя 4 транспортных средства получили механические повреждения, пострадавших нет.



