В Волгограде осудили «дачного» вора-рецидивиста

Расследования 10.02.2019 14:20
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10.02.2019 14:20
К 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении осужден житель Краснослободска, который совершал кражи на дачах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, мужчина посчитал приговор Краснослободского районного суда, который был вынесен в ноябре 2018 года, чрезмерно суровым. Однако областной суд оставил его жалобу без удовлетворения.
По материалам дела, ранее судимый за кражи житель Краснослободска вместе с подельником устраивал налеты на садоводческие общества, где совершал кражи имущества граждан. Осужденный разорял как сами дачные домики, так и другие постройки – гаражи и бани. Всего он совершил восемь краж. Свою вину он признал полностью, однако с приговором не согласился. Апелляционная инстанция посчитала озвученное районным судом наказание правильным и справедливым.
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