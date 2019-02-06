В Волгоградской области доярок заподозрили в краже телят с фермы

Происшествия 06.02.2019 12:13
2749 6
06.02.2019 12:13
Участковый уполномоченный полиции выявил в Котовском районе факт кражи скота с местной фермы. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ходе подворного обхода полицейский обратил внимание на неучтенный скот у двоих сельских жительниц. В результате проведенной проверки было установлено, что два семимесячных теленка в июле прошлого года были похищены с территории фермы, где обе подозреваемые работают доярками. Женщины сознались в содеянном и пояснили, что похитили новорожденных телят, а руководству сообщили, что произошел падеж скота.
По данному факту проводится дальнейшая проверка. Ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Реклама
Популярное по теме
31.01.2019 10:40
20839 24
05.02.2019 12:15
10241 11
08.01.2019 15:11
14216 0
В Волгограде полиция ищет косоглазого мошенника06.02.2019 12:23
Происшествия 06.02.2019 12:23
2448 3 Обсудить
В Волгоградской области в общежитии строитель убил напарника из Краснодарского края06.02.2019 12:10
Происшествия 06.02.2019 12:10
2232 2 Обсудить
Под Волгоградом семейная пара превратила частный дом в наркопритон06.02.2019 11:17
Происшествия 06.02.2019 11:17
2664 1 Обсудить
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 35-летней вьетнамки от угарного газа05.02.2019 13:05
Происшествия 05.02.2019 13:05
3068 2 Обсудить
В Волгоградской области женщина воткнула нож в грудь настойчивого ухажера05.02.2019 12:15
Происшествия 05.02.2019 12:15
1789 1 Обсудить
Волна эвакуаций снова накрыла школы Волгограда05.02.2019 12:15
Происшествия 05.02.2019 12:15
10241 11 Обсудить
За сутки в Волгоградской области угарным газом отравились 8 человек, гражданка Вьетнама скончалась05.02.2019 10:19
Происшествия 05.02.2019 10:19
4765 7 Обсудить
В Волгограде иномарка влетела в троллейбус, есть пострадавшие05.02.2019 09:43
Происшествия 05.02.2019 09:43
7301 4 Обсудить
В Ворошиловском районе Волгограда двое детей отравились угарным газом04.02.2019 18:01
Происшествия 04.02.2019 18:01
3139 0 Обсудить
Под Волгоградом при столкновении двух грузовиков погиб житель Челябинской области04.02.2019 15:29
Происшествия 04.02.2019 15:29
1712 0 Обсудить
В Волгограде малолетний ребенок отравился грибным супом04.02.2019 11:42
Происшествия 04.02.2019 11:42
3506 4 Обсудить
В Волгограде вооруженный ножами наркоман ограбил павильон04.02.2019 10:41
Происшествия 04.02.2019 10:41
1450 14 Обсудить
Под Волгоградом водитель врезался в дерево и погиб04.02.2019 09:15
Происшествия 04.02.2019 09:15
1701 4 Обсудить
В Кировском районе Волгограда загорелся магазин «Best price»03.02.2019 19:32
Происшествия 03.02.2019 19:32
5032 0 Обсудить
В Волгоградской области хулиган «проучил» дальнобойщика из Воронежа выстрелом03.02.2019 11:13
Происшествия 03.02.2019 11:13
8375 0 Обсудить
Реклама