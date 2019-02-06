В Волгоградской области доярок заподозрили в краже телят с фермы





Участковый уполномоченный полиции выявил в Котовском районе факт кражи скота с местной фермы. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в ходе подворного обхода полицейский обратил внимание на неучтенный скот у двоих сельских жительниц. В результате проведенной проверки было установлено, что два семимесячных теленка в июле прошлого года были похищены с территории фермы, где обе подозреваемые работают доярками. Женщины сознались в содеянном и пояснили, что похитили новорожденных телят, а руководству сообщили, что произошел падеж скота.

По данному факту проводится дальнейшая проверка. Ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



