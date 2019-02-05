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Дайджест января. Для тех, кто его проспал или всё еще что-то праздновал

Телеком 05.02.2019 11:49 Реклама
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05.02.2019 11:49


Январь в России славится двумя событиями — широкими праздничными гуляниями, протяженностью почти в две недели, и детоксом от этого самого «гуляния» в последующие дни месяца. Как правило, второе дается сложнее: вхождение в рабочее русло происходит со скрипом. И только ближе к концу месяца страна окончательно понимает, что новый год все же наступил, а значит впереди целых 334 дня на то, чтобы как-то работать, что-то праздновать, где-то отдыхать под шум новостной ленты поисковика и социальных сетей, новые треки, фильмы и сериалы. 
В целом, январь 2019 года нельзя назвать скучным, ведь в нем были те, кто уже вдоволь напраздновались и спешили создавать новые тренды, которые дали почву для обсуждений, битв и хайпа. Для тех читателей ИА «Высота 102», мимо кого по каким-то причинам все-таки прошли эти события, посвящается дайджест, подготовленный компанией «МегаФон».

Десяток vs девяток
В начале месяца в стране разыгралась нешуточная битва за количество яиц в упаковке. Виной всему шутники из Удмуртии. Производитель нестандартной упаковки — фабрика «Вараксино» — придумал упаковку, состоящую не из традиционных десяти, а девяти яиц. Событие буквально взорвало интернет. На дворе уже начало февраля, но ситуация до сих пор не отпускает россиян. Кто-то решил побороть инфляцию и придумал упаковку из одиннадцати яиц. Интересно, и как это произнести вслух, чтоб не сломать язык?

И снова о яйцах
Пока Россию бомбило от упаковки с яйцами, в мире завелось нечто, что создало из ничего хайп. Иначе не назовешь аккаунт в Инстаграм@world_record_egg. За этот январь эволюция развития аккаунта достигла четырех не совсем оригинальных фото — от обычного яйца к яйцу с треснувшей скорлупой. Почти 10 миллионов подписчиков следили за тем, что из него вылупится. А уж сколько предположений было! Ходили слухи о том, что это Кайли Дженнер решила побить свой прежний рекорд в сети, придумав эту загадочную историю. На самом деле история далека от американской фотомодели. Журналисты выяснили, что за всем этим стоит британский рекламист Крис Годфри. Тайна яйца открылась перед главным американским событием — кубком «Супербоул». Оно продвигает центр для людей с расстройствами психики.

Настоящий  детектив
Любители долгоиграющих атмосферных историй наконец-то дождались третьего сезона культового сериала «Настоящий детектив», который отчасти восстановил павший после второго сезона авторитет сценариста Ника Пиццолатто.  Новый сезон по духу похож на первый, с той лишь разницей, что вместо сверхчеловека Раста Коула, рассуждающего о человечестве как об ошибке эволюции, главным героем стал детектив с вполне традиционными ценностями. Чем так крут сериал, и кто украл детей — смотрите сами.

Не старики, но тоже разбойники или история похищения Куинджи из Третьяковки
Похищение картины очень напоминает старый советский фильм «Старики-разбойники». Вор просто снял картину со стены на глазах у других посетителей музея и ушел. Как и в старом фильме часть посетителей подумали, что картинку выносят на реставрацию. Единственное и главное отличие старого от нового сюжета — вор не принес картину обратно, его поймали. Не все в жизни как в кино.

#10yearschallenge
Говорят, кто старое помянет, тому глаз вон. Если бы это имело отношения к модному флэшмобу#10yearschallenge, мы бы уже наблюдали новый флэшмоб одноглазых в соцсетях. Кому-то смешно, кому-то грустно, но без малого три миллиона публикаций сделали пользователи Instagram, вспоминая себя в 2009 году. История не остановилась на этом— эстафета пошла в другие соцсети, а сравнивать стали всё, что только можно.

«Мокрые кроссы» превратились в клип, а певец дорос до альбома
Двадцатилетний Тима Белорусских стал популярным благодаря «Мокрым кроссам» и «Незабудке». Клип на первый хит посмотрели восемь миллионов раз. Поп-звезда решил не останавливаться на достигнутом и выпустил дебютный альбом «Твой первый диск — моя кассета». Песня «Я больше не напишу» уже успела стать номером четыре в чарте «Яндекс. Музыка». Поможем стать номером один?
Январь isover, а новости, которые были сделаны в январе, будут жить еще какое-то время. Читайте новостные порталы, смотрите сериалы и фильмы, слушайте музыку, постите в соцсетях, читайте книги со своих смартфонов с помощью тарифов «Включайся!» от «МегаФона»



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