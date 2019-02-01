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Газетный киоск 01.02.2019 10:26
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01.02.2019 10:26
ВОЛГОГРАД, 1 февраля 2019. REGNUM. Саперы обезвредили авиационную бомбу периода Великой Отечественной войны, найденную в Кировском районе в Волгограде, сообщает телеканал «Звезда».
Сообщается, что немецкая авиабомба была обнаружена в метре от нефтепровода. Вес боеприпаса составлял около 20 килограмм.
Предполагается, что эта бомба была сброшена немецким пикирующим бомбардировщиком Junkers Ju-87 «Stuka» в ходе Сталинградской битвы. Бомба была эвакуирована на полигон Прудбой, где затем была уничтожена саперами.
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