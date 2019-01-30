Телеком

Число пользователей портала Госуслуг за 2018 год возросло на 30%

Телеком 30.01.2019 16:49
174 0
30.01.2019 16:49


За 2018 год число пользователей портала Госуслуг увеличилось на 21 млн и сегодня составляет 86 млн. Количество посещений Портала возросло более чем на 30% и достигло 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользователей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», отвечающей за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства.
Всего в 2018 году через Портал пользователи заполнили и отправили более 60 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг, что на 55% превышает показатели прошлого года. Самой популярной услугой среди пользователей стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – граждане совершили более 16 млн запросов. На втором месте по популярности – услуга по регистрации транспортных средств -  ею воспользовались 4,8 млн раз. Около 3 млн заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности. Почти 2,6 млн услуг было оказано по замене водительского удостоверения. 
Объем платежей почти в два раза превысил показатели прошлого года и составил 52,6 млрд рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 30,3 млрд рублей, а в 2016 году — 8,1 млрд рублей. В 2018 году пользователи портала Госуслуг оплатили налоговые задолженности почти на 19,9 млрд рублей, государственные пошлины — на 17,5 млрд рублей, штрафы — на 9,8 млрд рублей, судебные задолженности — на 4,3 млрд рублей.
Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей от общей суммы оплат через портал Госуслуги составляет около 20% и превышает 11 млрд рублей. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей граждане воспользовались почти 4,5 млн раз.
Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

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