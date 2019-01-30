Водитель Mercedes из Астрахани ответит за наезд на волгоградского школьника на "зебре"

Расследования 30.01.2019 12:24
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30.01.2019 12:24
До 2 лет лишения свободы грозит 33-летнему водителю "Mercedes 190D" из Астрахани за езду на "красный" и наезд на 13-летнего школьника в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, следователями отдела полиции Ворошиловского района окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении водителя. Напомним, что это резонансное ДТП произошло 7 декабря 2018 года.
По данным следствия, житель Астраханской области, временно проживающий на территории Ворошиловского района города-героя, управляя автомашиной "Mercedes 190D", двигаясь по улице Рабоче – Крестьянская, напротив дома № 38 проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и на пешеходном переходе совершил наезд на 13-летнего школьника, переходившего проезжую часть.
С тяжелыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу. Водитель с места аварии скрылся. Для его задержания в городе был введен план "Перехват". Момент ДТП попал на камеры системы "Безопасный Город". Водителя быстро нашли. Его задержали по месту жительства. Полицейским он пояснил, что испугался ответственности и скрылся с места аварии, не оказав помощи. Свою вину на стадии предварительного следствия автомобилист полностью признал.
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