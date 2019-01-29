Расследования 29.01.2019 12:02
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29.01.2019 12:02
Решением Волгоградского гарнизонного военного суда бывший военнослужащий Михаил Литвинов получил 11 лет колонии строгого режима с лишением воинского звания «сержант». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по УФО. Ранее Литвинов проходил службу по контракту в войсковой части №74507, расположенной в Камышине.
Дерзкое преступление было совершено еще в ноябре 2014 года. Остальных фигурантов дела уже осудили. Пойти на убийство подбил своих сослуживцев – Иванова и Литвинова – старшина-контрактник Алексей Костров, который решил жестоко отомстить своему 29-летнему знакомому. Судом установлено, что трое молодых людей, вооруженных пистолетом и обрезом одноствольного охотничьего ружья, выстрелили в потерпевшего не менее 17 раз. Мужчина чудом выжил. Пулями был поврежден автомобиль «BMW Х5», принадлежащий отцу пострадавшего.
В декабре 2016 года Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил Кострова к 12 годам лишения свободы, Иванова – 10 годам. Кроме того, суд лишил осужденных воинских званий, а Кострова государственной награды – медали Суворова.
Из-за болезни Литвинова судебный процесс над ним долго откладывался. В содеянном он не сознался. Тем не менее, следствие и суд установили его виновность в сразу нескольких преступлениях: покушении на убийство, совершенном организованной группой общеопасным способом, незаконном обороте оружия, а также умышленном повреждении чужого имущества.
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