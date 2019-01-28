Экономика

В Волгограде "нулевые" квитанции за вывоз мусора получат жители шести районов

Экономика 28.01.2019 16:17
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28.01.2019 16:17


Полный перерасчет за январь текущего года по услуге "вывоз мусора" получат жители частного сектора в шести районах Волгограда. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", заявил журналистам депутат облдумы Николай Лукьяненко по итогам расширенного совещания по теме обращения с ТКО в регионе.
По его словам, за первый месяц 2019 года по строчке "обращение с ТКО" жители частного сектора в Советском, Центральном, Ворошиловском, Красноктябрьском, Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда получат нулевые квитанции. В частном секторе Кировского и Красноармейского района перерасчет по услуге будет составлять 64,6%, в связи с тем, что исполнитель услуги смог системно организовать свою работу только с 21 января текущего года.
Что касается многоквартирного жилого фонда, перерасчет будет осуществлен в зависимости от качества выполненных работ в каждом дворе МКД, которое фиксировалось актами невыполненных работ специалистами районных администраций. Однако уже как факт объявлено, что за новогодние праздники до 11 января регоператор не смог обеспечить выполнение своих обязанностей на всей территории областной столицы. Поэтому перерасчет по всем МКД Волгограда составит минимум 32,3%, максимальный уровень перерасчета по МКД составит 64,6% от заявленного тарифа.
В муниципалитетах области местные администрации заканчивают работу по оформлению актов невыполненных работ по каждому поселению. Перерасчет также будет осуществлен в зависимости от выявленных и подтвержденных фактов невывоза мусора.
Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области - ООО «Управление отходами – Волгоград» - начал свою деятельность с 1 января. Однако за первые дни нового года Волгоград погрузился в мусорный хаос: в некоторых дворах свалки, где раньше убирали исправно, достигли невероятных размеров. Особенно плохо с вывозом мусора дела обстоят в частном секторе, где техники и контейнеров регоператора местные жители так до сих пор и не увидели.

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