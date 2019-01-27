Происшествия

В Волгограде такси протаранило иномарку на встречке: три человека пострадали

Происшествия 27.01.2019 10:11
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27.01.2019 10:11


Три человека пострадали в результате столкновения такси с автомобилем «Toyota» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла напротив дома №30 по ул. Песчаная. 

Таксист не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Avensis» под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП водитель такси с травмами головы, шеи и грудной клетки был доставлен в больницу. С места происшествия госпитализированы водитель иномарки и ее 20-летняя пассажирка.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель службы «Яндекс.Такси».
Фото: Денис Белицкий.

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