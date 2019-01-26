Расследования

В Волгограде сварщик до смерти избил знакомого и случайно поджег ему бороду

Расследования 26.01.2019 16:18
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26.01.2019 16:18


К 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен судом Волгограда сварщик за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался добиться смягчения наказания, но приговор был оставлен без изменения. Решение суда вступило в законную силу.
По материалам дела, в марте 2018 года осужденный в Советском районе распивал в гостях у друга спиртное в компании сожительницы и еще двоих мужчин. В ходе застолья у него возник конфликт с одним из гостей. Сварщик накинулся на своего обидчика с кулаками, повалил его на пол, после чего стал бить по голове деревянной разделочной доской, отчего она раскололась. Затем он выплеснул ему в лицо спирт и толкнул к газовой плите. У мужчины загорелись брови и борода. Осужденный продолжил избивать гостя, пока их не разняли. При этом все участники застолья уже были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время избитый мужчина покинул квартиру. Он вышел в подъезд, где упал и умер. Его тело нашли местные жители и вызвали полицию. 
Апелляционная инстанция посчитала вынесенный приговор законным и справедливым.

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