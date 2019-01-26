В Волгограде сварщик до смерти избил знакомого и случайно поджег ему бороду

Расследования 26.01.2019 16:18
1038 0
26.01.2019 16:18
К 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен судом Волгограда сварщик за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина пытался добиться смягчения наказания, но приговор был оставлен без изменения. Решение суда вступило в законную силу.
По материалам дела, в марте 2018 года осужденный в Советском районе распивал в гостях у друга спиртное в компании сожительницы и еще двоих мужчин. В ходе застолья у него возник конфликт с одним из гостей. Сварщик накинулся на своего обидчика с кулаками, повалил его на пол, после чего стал бить по голове деревянной разделочной доской, отчего она раскололась. Затем он выплеснул ему в лицо спирт и толкнул к газовой плите. У мужчины загорелись брови и борода. Осужденный продолжил избивать гостя, пока их не разняли. При этом все участники застолья уже были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время избитый мужчина покинул квартиру. Он вышел в подъезд, где упал и умер. Его тело нашли местные жители и вызвали полицию.
Апелляционная инстанция посчитала вынесенный приговор законным и справедливым.
Реклама
Популярное по теме
18.01.2019 12:32
19272 4
27.12.2018 16:13
16074 13
10.01.2019 15:56
9661 10
Двоих волгоградцев будут судить за подготовку к сбыту контрафактного элитного алкоголя25.01.2019 13:37
Расследования 25.01.2019 13:37
5129 1 Обсудить
В Волгограде фигурант дела о сбыте крупной партии поддельных банкнот США избежал наказания25.01.2019 12:11
Расследования 25.01.2019 12:11
2846 5 Обсудить
В Волгограде коммерсанта обвиняют в нарушениях валютного законодательства на 4 млн долларов США24.01.2019 16:41
Расследования 24.01.2019 16:41
6233 3 Обсудить
В Волгограде виновника смертельного ДТП отправили зимовать в СИЗО24.01.2019 12:02
Расследования 24.01.2019 12:02
4347 0 Обсудить
В Волгоградской области алиментщика будут судить за попытку "откупиться" от ребенка24.01.2019 11:15
Расследования 24.01.2019 11:15
1024 0 Обсудить
В Волгограде мать осуждена за обман дочери при продаже квартиры24.01.2019 09:43
Расследования 24.01.2019 09:43
6464 5 Обсудить
Жителю Волгограда дали 7,5 лет "строгача" за смертельные побои23.01.2019 18:11
Расследования 23.01.2019 18:11
5420 0 Обсудить
Житель Волгоградской области второй раз отсидит за издевательства над матерью23.01.2019 13:33
Расследования 23.01.2019 13:33
5475 1 Обсудить
«Хакер» из Волгоградской области пытался взломать сервер правительства Кировской области23.01.2019 10:08
Расследования 23.01.2019 10:08
5921 13 Обсудить
В Волгограде водителя-экспедитора посадили надолго за распродажу чужой техники22.01.2019 15:55
Расследования 22.01.2019 15:55
2623 0 Обсудить
Селянина-лесоруба осудили за массовое уничтожение дубов в Волгоградской области22.01.2019 15:47
Расследования 22.01.2019 15:47
1926 1 Обсудить
Жительнице Волгоградской области грозит 7 лет за уничтожение 30 ясеней22.01.2019 12:51
Расследования 22.01.2019 12:51
2131 5 Обсудить
Волгоградский бизнесмен ради кредита «приукрасил» свое материальное положение21.01.2019 15:11
Расследования 21.01.2019 15:11
3714 1 Обсудить
Волгоградский облсуд разрешил экс-депутатам продолжать «сидеть дома»21.01.2019 13:07
Расследования 21.01.2019 13:07
6206 8 Обсудить
В Волгограде в аферу с кредитами на 32 млн рублей мошенники вовлекли алкоголиков21.01.2019 11:16
Расследования 21.01.2019 11:16
5342 7 Обсудить
Реклама