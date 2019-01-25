В Кировском районе Волгограда двое малышей надышались дымом в загоревшейся квартире

Происшествия 25.01.2019 08:27
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25.01.2019 08:27
Сегодня около 04.30 в Кировском районе Волгограда загорелась квартира в доме 25 по улице Шумилова. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание на площади 15 квадратных метров спустя 20 минут было ликвидировано.
В экстренных службах информагентству рассказали,что двое маленьких детей получили отравление продуктами горения. 2-летний мальчик и 6-летняя девочка госпитализированы в БСМП №25. По уточненным данным, в 4:23 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. Сотрудник пожарной службы из горящей квартиры вынес двухлетнего мальчика, который сразу был передан бригаде медиков. Из соседних квартир, которые были заполнены дымом, было выведено 4 человека и еще 15 были эвакуированы из квартир верхних этажей дома. Девочку из квартиры вывела мать, но найти сына в дыму она не смогла. Госпитализация понадобилась только младшему ребенку, который был доставлен в реанимационное отделение больницы.
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